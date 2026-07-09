लॉर्ड्स में 142 साल बाद होगा ऐसा, टी20 वर्ल्ड कप के ‘जख्म’ भरना भारत के लिए आसान नहीं
भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में महिला टेस्ट खेला जाना है। लॉर्ड्स में पहला पुरुष टेस्ट होने के बाद पहला महिला टेस्ट आयोजित होने में 142 साल लग गए। भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप के ‘जख्म’ भरना आसान नहीं होगा।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम शुक्रवार से लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऐतिहासिक टेस्ट में इंग्लैंड का सामना करेगी तो उसका इरादा इस नाकामी से उबरने का होगा। महिला टी20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर होने के बाद भारत को टेस्ट मैच के लिए तैयारी का अधिक समय मिल गया। यह महिला टेस्ट 'क्रिकेट का घर' कहे जाने वाले लॉर्ड्स पर पहले पुरुष टेस्ट के 142 साल बाद होगा। भारतीय टीम ने इससे पहले मार्च में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेला था। भारतीय टीम वोर्मस्ले क्रिकेट ग्राउंड पर अभ्यास कर रही है।
'खुशकिस्मत हैं कि यह मौका मिला'
भारत के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा कि लॉडर्स पर पहली बार खेलने को लेकर टीम काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा, ‘’यह लॉडर्स पर हमारा पहला टेस्ट है और मैं खुशकिस्मत हूं कि यह मौका मिला। मैं इस टेस्ट से जुड़े सभी लोगों को शुभकामना देता हूं। यह बड़ा मौका है और हम इसे लेकर उत्सुक हैं।'' उन्होंने कहा, ''किसी भी भारतीय क्रिकेटर के लिए टेस्ट मैच खेलना सपने जैसा है। मुझे यकीन है कि कल सफेद जर्सी पहनने वाली हर खिलाड़ी को गर्व होगा कि उन्हें लॉडर्स पर टेस्ट खेलने का मौका मिला।''
प्रतिका रावल की जगह प्रिया पूनिया
स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने आस्ट्रेलिया में हुए टेस्ट में पारी की शुरूआत की थी और उन्हें ही यहां मौका मिलेगा। प्रिया पूनिया को चोटिल प्रतिका रावल की जगह दी गई है जिन्होंने आस्ट्रेलिया से दस विकेट से मिली हार में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले चार मैचों में से तीन जीते हैं और इंग्लैंड में अभी तक एक भी टेस्ट नहीं गंवाया है। भारत के लिए हरलीन देयोल, स्पिनर श्री चरणी और तेज गेंदबाज नंदनी शर्मा को पदार्पण का मौका मिल सकता है।
टैमी ने किया रिटायरमेंट का ऐलान
दूसरी ओर महिला टी20 विश्व कप उपविजेता इंग्लैंड टीम में पांच नए खिलाड़ी हैं जिनमें एलिस कैप्सी, टिली कोर्टीन कोलमैन, मैडी विलियर्स, ग्रेस पोट्स और एली टी शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने इस टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लेने का फैसला किया है। खेल के तीनों प्रारूपों में शतक जमाने वाली इंग्लैंड की दूसरी महिला क्रिकेटर ब्यूमोंट ने 2023 महिला एशेज में ट्रेंट ब्रिज में दोहरा शतक जड़ा था। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, हरलीन देयोल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली सतघारे, स्नेह राणा, प्रिया पूनिया।
इंग्लैंड: नेट सिवेर ब्रंट (कप्तान) , टैमी ब्यूमोंट, लौरेन बेल, मेइया बूचियेर, एलिस कैप्सी, टिली कोर्टीन कोलमैन, सोफी एस्सेलेस्टोन, लौरेन फिलेर, एमी जोंस, हीथर नाइट, एम्मा लैंब, ग्रेस पॉट्स, एली टी, मैडी विलियेर्स, इसी वोंग।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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