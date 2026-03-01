होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
एलिसा हीली ने क्यों क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया? ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा- मेरे सबसे…

Mar 01, 2026 08:01 pm IST
ऑस्ट्र्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने अपने आखिरी वनडे के बाद क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में बेहतरीन शतकीय पारी खेली।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने रविवार को होबार्ट में तीसरे और आखिरी मैच में 158 रन की शानदार पारी खेलकर विश्व चैंपियन भारत पर 185 रन की जीत से वनडे से शानदार विदाई लेने के बाद क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया। 35 साल की हीली के लिए यह किसी परीकथा जैसा आखिरी पल था जिनके 158 रन और बेथ मूनी के नाबाद 106 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 409 रन का बड़ा स्कोर बनाया। भारतीय टीम 45.1 ओवर में 224 रन पर आउट हो गई और तीन मैचों की सीरीज 0-3 से गंवा बैठी।

'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गई हीली ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि हम कितना अजीब खेल खेलते हैं कि यह आपको इतनी बार नीचे गिरा सकता है और फिर आपको आज जैसे मौके दे सकता है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे हर उपलब्धि वाला मैच पसंद नहीं आया इसलिए आज बस क्रीज पर जाकर उसका मजा लेने का मौका था। और यह मेरे सबसे मजेदार अनुभवों में से एक था। तो इसके लिए क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया। और हां, पीले रंग की (वनडे की) जर्सी में विदाई लेने का एक अच्छा तरीका है।''

ये भी पढ़ें:भारतीय टीम को तीसरे वनडे में मिली दर्दनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने किया सूपड़ा साफ

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने गेंद से भी मदद की। उन्होंने अपने आखिरी वनडे मैच में दो ओवर में 12 रन दिए। हीली छह मार्च से भारत के खिलाफ पर्थ में होने वाले एकमात्र गुलाबी टेस्ट के बाद अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह देंगी। यह पूछने पर कि क्या मजेदार था, 158 रन बनाना या गेंदबाजी करना? उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से गेंदबाजी करना। वनडे चरण को हमने जिस तरह से खत्म किया, उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और अब वाका जाकर गुलाबी गेंद से खेलने का इंतजार है।''

ये भी पढ़ें:हीली ने फेयरवेल मैच को शतक जड़ बनाया खास, मिचेल स्टार्क का रिएक्शन वायरल- VIDEO

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना कि उनकी टीम ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला जिससे उन्हें हार मिली और उन्होंने वनडे प्रारूप में बार-बार हुई गलतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ''कुल मिलाकर हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। टी20 में हम सब कुछ सही कर रहे थे और वनडे में हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। इसी वजह से हम हार गए। यह एक लंबा मैच होता है और आपको बार-बार सही चीजें करते रहना होता है। मुझे लगता है कि हम बहुत सारी गलतियां करते रहे।'' हरमनप्रीत ने कहा, ''जीत का श्रेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाता है, उन्होंने सच में अच्छा क्रिकेट खेला और हमें वापसी करने का मौका नहीं दिया।''

ये भी पढ़ें:खराब बल्लेबाजी...लगातार मैचों में भारत की हार पर हरमनप्रीत का फूटा गुस्सा

उन्होंने कहा कि अब एक टेस्ट खेला जाएगा जिससे खिलाड़ियों को सकारात्मक रहना होगा। उन्होंने कहा, ''हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित रूप से हम वापस जाकर सोचेंगे कि हमें वनडे क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि सभी को अच्छी मानसिक स्थिति में रखना बहुत जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय है लेकिन अब यह सिर्फ खुद पर विश्वास करने और खुद को अच्छी मानसिक स्थिति में रखने और टीम के लिए सही काम करने के बारे में है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

India Vs Australia Alyssa Healy
