एलिसा हीली ने क्यों क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया? ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा- मेरे सबसे…
ऑस्ट्र्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने अपने आखिरी वनडे के बाद क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भारत के खिलाफ तीसरे मैच में बेहतरीन शतकीय पारी खेली।
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने रविवार को होबार्ट में तीसरे और आखिरी मैच में 158 रन की शानदार पारी खेलकर विश्व चैंपियन भारत पर 185 रन की जीत से वनडे से शानदार विदाई लेने के बाद क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया अदा किया। 35 साल की हीली के लिए यह किसी परीकथा जैसा आखिरी पल था जिनके 158 रन और बेथ मूनी के नाबाद 106 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने सात विकेट पर 409 रन का बड़ा स्कोर बनाया। भारतीय टीम 45.1 ओवर में 224 रन पर आउट हो गई और तीन मैचों की सीरीज 0-3 से गंवा बैठी।
'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गई हीली ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि हम कितना अजीब खेल खेलते हैं कि यह आपको इतनी बार नीचे गिरा सकता है और फिर आपको आज जैसे मौके दे सकता है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे हर उपलब्धि वाला मैच पसंद नहीं आया इसलिए आज बस क्रीज पर जाकर उसका मजा लेने का मौका था। और यह मेरे सबसे मजेदार अनुभवों में से एक था। तो इसके लिए क्रिकेट के भगवान का शुक्रिया। और हां, पीले रंग की (वनडे की) जर्सी में विदाई लेने का एक अच्छा तरीका है।''
इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने गेंद से भी मदद की। उन्होंने अपने आखिरी वनडे मैच में दो ओवर में 12 रन दिए। हीली छह मार्च से भारत के खिलाफ पर्थ में होने वाले एकमात्र गुलाबी टेस्ट के बाद अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह देंगी। यह पूछने पर कि क्या मजेदार था, 158 रन बनाना या गेंदबाजी करना? उन्होंने कहा, ''निश्चित रूप से गेंदबाजी करना। वनडे चरण को हमने जिस तरह से खत्म किया, उससे मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और अब वाका जाकर गुलाबी गेंद से खेलने का इंतजार है।''
भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना कि उनकी टीम ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला जिससे उन्हें हार मिली और उन्होंने वनडे प्रारूप में बार-बार हुई गलतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ''कुल मिलाकर हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। टी20 में हम सब कुछ सही कर रहे थे और वनडे में हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। इसी वजह से हम हार गए। यह एक लंबा मैच होता है और आपको बार-बार सही चीजें करते रहना होता है। मुझे लगता है कि हम बहुत सारी गलतियां करते रहे।'' हरमनप्रीत ने कहा, ''जीत का श्रेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाता है, उन्होंने सच में अच्छा क्रिकेट खेला और हमें वापसी करने का मौका नहीं दिया।''
उन्होंने कहा कि अब एक टेस्ट खेला जाएगा जिससे खिलाड़ियों को सकारात्मक रहना होगा। उन्होंने कहा, ''हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित रूप से हम वापस जाकर सोचेंगे कि हमें वनडे क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि सभी को अच्छी मानसिक स्थिति में रखना बहुत जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय है लेकिन अब यह सिर्फ खुद पर विश्वास करने और खुद को अच्छी मानसिक स्थिति में रखने और टीम के लिए सही काम करने के बारे में है।''
