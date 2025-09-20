यही है हमारी हार का कारण…हरमनप्रीत कौर ने किस पर फोड़ा ऑस्ट्रेलिया सीरीज गंवाने का ठीकरा?

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज गंवाने का ठीकरा खराब फील्डिंग पर फोड़ा है। भारतीय टीम ने तीन मैचों की सीरीज में एक दर्जन कैच टपकाए। भारत को आखिरी मैच में 413 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43 रनों से हार मिली।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शनिवार को स्वीकार किया कि मौके गंवाने का खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ रहा है और महिला वर्ल्ड कप 2025 से पहले उन्हें इसका हल निकालने की जरूरत है। भारत ने पूरी सीरीज में मैदान पर कई गलतियां की, जिसमें तीन मैच में एक दर्जन कैच छूटे। पहले वनडे में टीम ने चार कैच छोड़े, जिसमें उसे आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेजबान टीम ने दूसरे वनडे में छह और कैच छोड़े लेकिन रिकॉर्ड 102 रन की जीत से सीरीज बराबर की।

शनिवार को तीसरे वनडे में भारत ने दो और मौके गंवाए और यह वनडे वर्ल्ड कप के सह मेजबान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। 43 रनों से मैच गंवाने के बाद हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘फील्डिंग ऐसी चीज है जिस पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम अब भी मौके गंवा रहे हैं। हम बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। यही हमारी हार का कारण बन रहा है।’’ हरमनप्रीत ने कहा कि इस सीरीज से भारत को काफी कुछ सीखने को मिला।

उन्होंने कहा, ‘‘हम हार रहे हैं, यह ठीक नहीं है। लेकिन पूरी सीरीज के दौरान हमने अच्छा क्रिकेट खेला। हमे बहुत कुछ सीखने को मिला है। विश्व कप में जाने से पहले यह हमारे लिए एक अच्छी सीरीज थी और हम इससे कई सकारात्मक चीजें सीखेंगे।’’ हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘यह एक अच्छी सीरीज थी, हमने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी आसानी से मिला है। यह घरेलू विश्व कप है और हम उत्साहित हैं।’’ स्मृति मंधाना ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुनी गईं। उन्होंने कहा कि ज्यादा नहीं सोचना और चीजों को सरल रखना उनके लिए कारगर रहा।

मंधाना (63 गेंद में 125 रन) की शानदार पारी तीसरे वनडे में बेथ मूनी (75 गेंदों में 138 रन) के शतकीय पारी को नहीं पछाड़ सकी। मूनी की 79 गेंद की तूफानी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन पर ऑलआउट होकर अपने रिकॉर्ड वनडे स्कोर की बराबरी की। यह भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर भी था। इससे उसने पिछले साल ब्रिस्बेन में बनाए गए आठ विकेट पर 371 रन के स्कोर को पीछे छोड़ दिया।