INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना के बल्ले ने उगली आग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका सबसे तेज शतक

Smriti Mandhana Century: स्मृति मंधाना ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे महिला वनडे मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज मंधाना ने इतिहास रच डाला है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना के बल्ले ने बुधवार को आग उगली। उन्होंने मुल्लांपुर के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली। मंधाना ने 91 गेंदों में 117 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और चार सिक्स शामिल हैं। उन्होंने 77 गेंदों में शतक कंप्लीट किया और इतिहास रचा डाला। वह महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं, मंधाना ने भारत के लिए दूसरा सबसे शतक लगाया है। भारत के लिए सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम दर्ज है। उन्होंने इस आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच में 70 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी।

मंधाना ने ताहलिया मैकग्राथ द्वारा डाले गए 29वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर 12वीं वनडे सेंचुरी पूरी की।वह महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जमाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर पहुंच गई हैं। उनके अलावा इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने भी 12 शतक ठोके हैं। महिला वनडे में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग के नाम है। लैनिंग ने अपने करियर में कुल 15 शतक बनाए। उनके बाद सूची में न्यूजीलैंड की दिग्गज क्रिकेटर सूजी बेट्स हैं। बेट्स ने 13 सेंचुरी लगाई हैं।

महिला वनडे भारत के लिए सबसे तेज शतक 70 - स्मृति मंधाना बनाम आयरलैंड, राजकोट, 2025

77 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया, मुल्लांपुर, 2025

82 - हरमनप्रीत कौर बनाम इंग्लैंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2025

87 - हरमनप्रीत कौर बनाम दक्षिण अफ्रीका, बेंगलुरु, 2024

89 - जेमिमा रोड्रिग्स बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो, 2025