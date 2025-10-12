स्मृति मंधाना का वनडे में बड़ा कारनामा, 52 साल में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनीं

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर में 1000 वनडे रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। मंधाना ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की।

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में इतिहास रच दिया है। मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। मंधाना ने रविवार को डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में 18वां रन पूरा करते ही ये मुकाम हासिल किया। शुरुआती तीन मैचों में मंधाना के बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्वकप मुकाबले में भारत ने दमदार शुरुआत की है।

स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा था। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क का 1997 में बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। बेलिंडा ने 970 रन बनाए थे। मंधाना ने खाका के ओवर में छ्क्का लगाकर इतिहास रचा।

मंधाना ने 2025 में 18 पारियों में 1000 से अधिक रन बनाए हैं। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाया है। वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गईं है। उन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है।