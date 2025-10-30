INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- बारिश की भेंट चढ़ा मैच तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, क्या रिजर्व डे है?

संक्षेप: INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज डी वाई पाटिल स्टेडिय में खेला जाना है। हालांकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर बारिश का साया है।

INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना है। India vs Australia Women वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच पर बारिश का साया है, मैच के दौरान बारिश दोनों टीमों को परेशान कर सकती है। भारत का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला भी इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। ऐसे में फैंस यह जानना चाहते हैं कि क्या INDW vs AUSW सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे है? अगर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से धुला तो किसे फाइनल का टिकट मिलेगा? अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल है तो आईए इनका जवाब जान लेते हैं-

वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार सुबह बारिश होने की उम्मीद है, और फिर पूरे दिन घने बादल छाए रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा है, अक्सर बारिश के कारण खेल में बाधा आती है। तो, अगर गुरुवार को बारिश के कारण खेल रद्द हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा?

नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डै हैं।

अगर मैच 30 अक्टूबर को नहीं हो पाता है, तो यह 31 अक्टूबर को होगा। और अगर रिजर्व डे भी बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल के आधार पर फाइनल का टिकट मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी, वहीं भारत चौथे नंबर पर रहा था।