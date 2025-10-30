Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario who will get ticket to the final is there a reserve day All you need to know
INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- बारिश की भेंट चढ़ा मैच तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, क्या रिजर्व डे है?

INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- बारिश की भेंट चढ़ा मैच तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट, क्या रिजर्व डे है?

संक्षेप: INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज डी वाई पाटिल स्टेडिय में खेला जाना है। हालांकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर बारिश का साया है।

Thu, 30 Oct 2025 07:02 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

INDW vs AUSW Semi Final Washed Out Scenario- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना है। India vs Australia Women वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच पर बारिश का साया है, मैच के दौरान बारिश दोनों टीमों को परेशान कर सकती है। भारत का लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला भी इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था। ऐसे में फैंस यह जानना चाहते हैं कि क्या INDW vs AUSW सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे है? अगर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच बारिश की वजह से धुला तो किसे फाइनल का टिकट मिलेगा? अगर आपके जहन में भी ऐसे ही सवाल है तो आईए इनका जवाब जान लेते हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:WC सेमीफाइनल में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव

वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार सुबह बारिश होने की उम्मीद है, और फिर पूरे दिन घने बादल छाए रहेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पिछले हफ्ते देखा है, अक्सर बारिश के कारण खेल में बाधा आती है। तो, अगर गुरुवार को बारिश के कारण खेल रद्द हो जाए तो क्या होगा? क्या भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा?

नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डै हैं।

ये भी पढ़ें:SA ने कटाया वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल का टिकट तो खुशी से झूम उठे एबी डी विलियर्स

अगर मैच 30 अक्टूबर को नहीं हो पाता है, तो यह 31 अक्टूबर को होगा। और अगर रिजर्व डे भी बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में पॉइंट्स टेबल के आधार पर फाइनल का टिकट मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर रहते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी, वहीं भारत चौथे नंबर पर रहा था।

रिजर्व डे नियम कैसे काम करता है?

  • ओवरों में आवश्यक कटौती के साथ, मैच को निर्धारित दिन पर पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
  • यदि निर्धारित सेमीफाइनल के दिन बारिश के कारण 50 ओवरों का खेल बाधित होता है और ओवरों की संख्या कम कर दी जाती है, और ओवरों की कटौती के बाद आगे कोई खेल नहीं होता है, तो रिजर्व डे पर मैच फिर से शुरू होने पर 50 ओवरों का खेल कर दिया जाएगा।
  • यदि ओवर कम करने के बाद निर्धारित दिन पर खेल फिर से शुरू होता है, और बारिश फिर से शुरू हो जाती है और खेल रद्द हो जाता है, तो ओवरों की कटौती रिजर्व डे पर लागू होगी। परिणाम के लिए आवश्यक न्यूनतम ओवर प्रति टीम 20 हैं।
  • यदि रिजर्व डे भी बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो पॉइंट्स टेबल के आधार पर आगे रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |