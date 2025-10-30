INDW vs AUSW Navi Mumbai Weather: भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पर छाए काले बादल, बारिश तोड़ सकती है भारत की उम्मीदें

संक्षेप: INDW vs AUSW Semi Final 2025 Navi Mumbai Weather- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज नवी मुंबई में खेला जाना है। मगर इस मैच पर बारिश का साया है।

INDW vs AUSW Semi Final 2025 Navi Mumbai Weather- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। भारत ने इसी मैदान पर अपना ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जो बारिश के भेंट चढ़ा था। उस दिन बारिश की संभावनाएं पहले कम बताई जा रही थी, मगर रात होते होते मौसम का मिजाज बदला और मैच धुल गया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल का हाल भी कुछ ऐसा है। आईए एक नजर आज के नवी मुंबई के वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं-

INDW vs AUSW नवी मुंबई वेदर अपडेट नवी मुंबई में मौसम की स्थिति पूरे हफ्ते अनिश्चित रही है, गुरुवार (30 अक्टूबर) भी कोई अपवाद नहीं है। मौसम संबंधी अपडेट के अनुसार, सुबह हल्की बारिश होगी और उसके बाद दिन के अधिकांश समय घने बादल छाए रहेंगे। हालांकि दोपहर तक मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश से मौसम में खलल पड़ सकता है।

एक्यूवेदर के अनुसार, नवी मुंबई में तापमान 25°C और 32°C के बीच रहने की संभावना है, साथ ही 60% ह्यूमिड और हल्की तटीय हवाएं भी चल सकती हैं। ये परिस्थितियाँ शुरुआत में सीम मूवमेंट में मदद कर सकती हैं, उसके बाद रोशनी में बल्लेबाजी के लिए अच्छी सतह बन सकती है। हालांकि, मैदान की उच्च स्कोरिंग प्रकृति को देखते हुए, थोड़ी देर की बारिश भी गति को तेजी से बदल सकती है।