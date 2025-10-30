INDW vs AUSW Live Telecast: फ्री में कैसे देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच, यहां जानें हर एक बात

संक्षेप: INDW vs AUSW Live Telecast ICC Women Cricket World Cup 2nd Semi Final- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज खेला जाना है। पहला सेमीफाइनल जीत साउथ अफ्रीका ने खिताबी मैच में अपनी जगह बनाई है।

INDW vs AUSW Live Telecast ICC Women Cricket World Cup 2nd Semi Final- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना है। India Women vs Australia Women सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी। भारत की नजरें 2017 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाने पर होगी, 8 साल पहले भी भारत ने सेमीफािनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई थी, उस दौरान हरमनप्रीत कौर द्वारा खेली गई धुआंधार पारी को कौन भूल सकता है। आईए एक नजर IND vs AUS Women सेमीफाइनल से जुड़ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final कब और कहां खेला जाएगा? INDW vs AUSW 2nd Semi Final आज यानी गुरुवार, 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाना है।

India vs Australia Women 2nd Semi Final कितने बजे शुरू होगा? IND vs AUS Women 2nd Semi Final मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कैप्टन आधा घंटा पहले यानी 2 बजकर 30 मिनट पर मैदान पर उतरेंगी।

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final टीवी पर कैसे देखें लाइव? INDW vs AUSW 2nd Semi Final का टीवी पर आप लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं।

India vs Australia Women 2nd Semi Final की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें? IND vs AUS Women 2nd Semi Final की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर होगी।

India Women vs Australia Women 2nd Semi Final फ्री में कैसे देखें लाइव? INDW vs AUSW 2nd Semi Final को आप बिना किसी शुल्क के भी देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीडी फ्री डिश का डीडी स्पोर्ट्स चैनल होना चाहिए।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्क्वॉड भारतीय महिला टीम: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेट कीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़