मंधाना के तूफानी शतक से निकला ऑस्ट्रेलिया का दम, भारत ने वनडे में थमाई 52 सालों की सबसे बड़ी हार

INDW vs AUSW 2nd ODI: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में धमाकेदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया की हार का 52 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। मैच में स्मृति मंधाना शतक जमाया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:42 PM
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ा दिए। स्मृति मंधाना के तूफानी शतक की बदौलत भारत ने मुल्लांपुर के मैदान पर 293 का टारगेट दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 40.5 ओवर में 190 रनों पर सिमट गई। भारत ने 102 रनों से विजयी परचम फहराया और इतिहास रच डाला। भारत ने महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को उसकी सबसे बड़ी हार थमाई है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार कोई वनडे मैच 100 या उससे अधिक रनों से गंवाया है। ऑस्ट्रेलिया की हार का 52 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया है। इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने 1973 में एजबेस्टन में इंग्लैंड के हाथों 92 रनों से शिकस्त झेली थी। वहीं, भारत ने 2004 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया को 88 रनों से रौंदा था।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और उसने 12 रन के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिए। जॉर्जिया वॉल (शून्य) को रेणुका सिंह ने बोल्ड आउट किया। पांचवें ओवर में क्रांति गौड़ ने कप्तान अलिसा हीली (छह) का शिकार किया। एलिस पेरी और बेथ मूनी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। 17वें ओवर में स्नेह राणा ने बेथ मूनी (18) को आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी ऐनाबेल सदरलैंड ने एलिस पेरी के साथ चौथे विकेट के लिए 46 रनों की साझेदारी की।

25वें ओवर में राधा यादव ने एलिस पेरी (44) को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर अरुंधति रेड्डी ने ऐनाबेल सदरलैंड (45) को आउट किया। एश्ली गार्डनर (17), तालिया मैक्ग्रा (16) को दीप्ति शर्मा ने आउट किया। अलाना किंग (दो) रनआउट हुई। कांति गौड ने 41वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जॉर्जिया वेयरहम (10) को बोल्ड कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेट दिया। भारत की ओर से क्रांति गौड़ ने तीन विकेट लिये। दीप्ति शर्मा को दो विकेट मिले। रेणुका सिंह, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

इससे पहले, भारतीय टीम टॉस गंवाने के बाद 292 रनों पर ऑलआउट हुई। यह भारत का महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर है। बल्लेबाजी करने उतरी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की भारतीय सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट लिए 70 रन जोड़े। 12वें ओवर में एश्ली गार्डनर ने प्रतिका रावल (25) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसे बाद बल्लेबाजी करने आई हरलीन देओल 10 रन पर रनआउट हुईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (17) को भी एश्ली गार्डनर ने आउट किया। भारत का चौथा विकेट 192 के स्कोर पर स्मृति मंधाना के रुप में गिरा। उन्हें तालिया मैक्ग्रा ने आउट किया।

प्लेयर ऑफ द मैच चुन गईं मंधाना ने 91 गेंदों में 14 चौके और चार छक्के लगाते हुए 117 रनों की पारी खेली। उन्होंने 77 गेंदों में शतक कंप्लीट किया। यह भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक है। इसके बाद, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के आगे भारतीय बल्लेबाज टिक नहीं खेले सकीं। ऋचा घोष (29), राधा यादव (छह) और अरुंधति रेड्डी के विकेट भी भारत ने जल्द गंवा दिये। क्रांति गौड़ (दो) पर रनआउट हुई। दीप्ति शर्मा ने 53 गेदों में (40) रनों की पारी खेली। 50वें ओवर की पांचवी गेंद पर मेगन शूट ने स्नेह राणा (18 गेंदों में 24) को आउट कर भारतीय पारी को समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के लिए डार्सी ब्राउन ने तीन विकेट लिए। एश्ली गार्डनर को दो विकेट मिले। मेगन शूट, ऐनाबेल सदरलैंड और तालिया मैक्ग्रा ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। तीन मैचों की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। तीसरा और आखिरी वनडे मैच 20 सितंबर को आयोजित होगा। (वार्ता इनपुट के साथ)

