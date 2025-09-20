मंधाना की तूफानी सेंचुरी गई बेकार, भारत को मिला 'डबल जख्म'; फिर भी AUS के खिलाफ रचा इतिहास
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 43 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। भारत को 413 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था। स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने मैच में तूफानी सेंचुरी लगाई।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की तूफानी सेंचुरी शनिवार को बेकार चली गई। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में 43 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 413 का टारगेट दिया, जिसके जवाब में भारत की पारी 47 ओवर में 369 रनों पर सिमटी। भारत को 'डबल जख्म' मिला है। भारत ने ना सिर्फ मैच गंवाया बल्कि सीरीज भी 1-2 से गंवा दी। यह 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत के लिए बड़ा झटका है।
हालांकि, भारत ने हार के बावजूद इतिहास रचा। भारत ने महिला वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पहली बार 300 का आंकड़ा छुआ गया है। भारत ने इंग्लैंड का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया के सामने 298/8 के स्कोर तक पहुंचा था। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने चौथे ही ओवर में प्रतीका रावल (10) का विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आईं हरलीन देओल (11) ने मंधाना के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों ने 53 रनों जोड़े।
मेगन शूट ने नौवें ओवर में हरलीन को आउटकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए ताबड़तोड़ 121 रन जोड़े। किम गार्थ ने 21वें ओवर में हरमनप्रीत आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तीसरी सफलता दिलाई। भारतीय कप्तान ने 35 गेंदों में 52 रन बनाए। अगले ही ओवर में ग्रेस हैरिस ने शतकवीर मंधाना का शिकार कर भारत को चौथा झटका दिया। मंधाना ने 63 गेंदों में 17 चौकों और पांच छक्कों की मदद से 125 रनों की पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 50 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। वह भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली प्लेयर बन गई हैं।
ऋचा घोष (6), राधा यादव (18) और अरुंधती रेड्डी (10) कुछ खास खास नहीं करा पाईं। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा जब तक खेल रही थीं तब तक लगाा कि भारत मुकाबला सकता है। तालिया मैक्ग्रा ने 43वें ओवर में दीप्ति को अपने जाल में फंसाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने 58 गेंदों में पांच चौके और दो छक्कों के दम पर 72 रन जुटाए। स्नेह राणा ने 35 रन बनाकर विकेट गंवाया। रेणुका सिंह (2) भारत की ओर से आउट होने वाली आखिरी खिलाड़ी रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए किम गार्थ ने सबसे ज्यादा तीन विकेट हासिल किए। शूट ने दो विकेट अपने नाम किए।
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने ने के बाद 47.5 ओवर में 412 रन जोड़े। पहली बार किसी टीम ने भारत के खिलाफ 400 का आंकड़ा छुआ। कप्तान एलिसा हीली और जॉर्जिया वॉल की सलामी जेाड़ी ने 43 रन जोड़े। पांचवें ओवर में क्रांति गौड़ ने हीली (18 गेंदों में 30) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आईं एलिसा पेरी (68) ने वॉल के साथ दूसरे विकेट के लिए 107 रन जोड़कर बड़े स्कोर की नींव रखी। 22वें ओवर में स्नेह राणा ने वॉल को आउट किया। उन्होंने 68 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 81 रन बनाए। 33वें ओवर में अरुंधती ने पेरी और उसके बाद रेणुका सिंह ने एश्ले गार्डनर 39 को आउट किया।
तालिया मैक्ग्रा (14) को दीप्ति शर्मा ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। 45वें ओवर में बेथ मूनी रन आउट हुईं। मूनी ने 75 गेंदों 23 चौके और एक छक्का लगाते हुए 138 रनों की आतिशी पारी खेली। इसी ओवर में दीप्ति ने ग्रेस हैरिस (1) का अपनी ही गेंद पर कैच लपका। रेणुका ने जॉर्जिया वेयरहम (16) को आउट कर अपना दूसरा विकेट लिया। किम गार्थ (एक) नौवें विकेट के रूप में आउट हुईं। उन्हें अरुंधती ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसी ओवर में अरुंधती ने अलाना किंग (12) को आउटकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को 47.5 ओवर में 412 के स्कोर पर समेट दिया। भारत की ओर से अरुंधती ने सर्वााधिक तीन विकेट लिए। दीप्ति और रेणुका को दो-दो विकेट मिले। (वार्ता इनपुट के साथ)