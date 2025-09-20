INDW vs AUSW Beth Mooney stunned Indian bowlers smashes the second fastest Century In Women's ODIs History INDW vs AUW: बेथ मूनी ने भारतीय गेंदबाजों के उड़ा दिए तोते, ठोका वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक, Cricket Hindi News - Hindustan
INDW vs AUW: बेथ मूनी ने भारतीय गेंदबाजों के उड़ा दिए तोते, ठोका वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक

INDW vs AUSW 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया की मध्यक्रम बल्लेबाज बेथ मूनी ने भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली। उनकी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 412 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी ने शनिवार को भारतीय गेंदबाजों के तोते उड़ा दिए। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्होंने 75 गेंदों में 23 चौकों और 1 छक्के की मदद से 138 रन बनाए। यह उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। 31 वर्षीय मूनी ने महज 57 गेंदों में शतक कंप्लीट कर लिया था। उन्होंने एक धांसू कारनामा अंजाम दिया है। दरअसल, मूनी महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।

मध्यक्रम बल्लेबाज मूनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर करेन रोल्टन ने भी 57 गेंदों में सेंचुरी जमा चुकी हैं। रोल्टन ने साल 2000 में ऐसा किया था। महिला वनडे में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड मेग लैनिंग के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज लैनिंग ने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में सेंचुरी जड़ी थी। बता दें कि मूनी ने निर्णायक मुकाबले में राधा यादव द्वारा डाले गए 38वें ओवर में चौक लगाकर सेंचुरी पूरी की। यह उनकी चौथी वनडे सेंचुरी है। मूनी ने तीन साझेदारियां की। उन्होंने एलिसा पारी (68) के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 रन जोड़े।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया ने रचा शर्मनाक इतिहास, लुटाए 412 रन; AUS ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर

वहीं, मूनी ने एशले गार्डनर (39) के संग चौथे विकेट के लिए 82 जबकि ताहलिया मैकग्राथ (14) के साथ पांचवें विकेट के लिए 40 रनों की पार्टनरशिप की। मूनी 45वें ओवर में रन आउट हुईं। मूनी की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को 412 के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 47.5 ओवर में ऑलआउट हुई। भारत के खिलाफ पहली बार महिला वनडे में 400 प्लस रन बने हैं। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से अपना सबसे बड़े स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में डेनमार्क के खिलाफ तीन विकेट पर 412 रन का स्कोर खड़ा किया था।

महिला वनडे में सबसे तेज शतक

45 - मेग लैनिंग बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी ओवल, 2012

57 - करेन रोल्टन बनाम दक्षिण अफ्रीका, लिंकन, 2000

57 - बेथ मूनी बनाम भारत, दिल्ली, 2025

59 - सोफी डिवाइन बनाम आयरलैंड, डबलिन, 2018

60 - चमारी अथापथु बनाम न्यूजीलैंड, गॉल, 2023

