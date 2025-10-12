Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indw vs ausw Alyssa Healy Joins Elite with Third World Cup Ton as Australia Clinch Record Victory vs india

42 महीने बाद वनडे में आया एलिसा हीली का तूफान, भारत के खिलाफ खोया हुआ फॉर्म लौटा

ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी एलिसा हीली ने रविवार को भारत के खिलाफ दमदार शतक लगाया। वनडे विश्व कप में हीली का ये तीसरा शतक है। हीली की शतकीय पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीन विकेट से हराया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 11:31 PM
ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने रविवार को भारतीय टीम के खिलाफ महिला विश्व कप मुकाबले में शतक जड़ा। हीली ने वनडे में 42 महीने के लंबे अंतराल के बाद दमदार शतक जड़कर फॉर्म में वापसी की। बतौर कप्तान वनडे में ये उनका पहला शतक भी है। हीली ने अपनी तूफानी पारी में 142 रन बनाए। कप्तान एलिसा हीली की मैराथन पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने महिला विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया। इससे पहले हीली ने अप्रैल 2022 में शतक लगाया था। वहीं जारी टूर्नामेंट में वह इस मैच से पहले उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी।

विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने महिला वनडे इतिहास में भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया। भारत के खिलाफ वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की क्लेयर टेलर के नाम है, जिन्होंने साल 2006 में लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के खिलाफ 156 रन की नाबाद पारी खेली थी। हीली ने 107 गेंदों में 21 चौके और तीन छक्के जड़े।

महिला विश्व कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है। इससे पहले 2017 में ब्रिस्टल में श्रीलंका के खिलाफ मेग लैनिंग ने नाबाद 152 रन और नैट साइवर-ब्रंट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2022 में नाबाद 148 रनों की पारी खेली थी।

हीली ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे विश्व कप में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हीली ने 17 पारियों में तीन शतक लगाए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि मेग लैनिंग (22 पारियों में 3 शतक) और करेन रोल्टन (22 पारियों में 3 शतक) से कम पारियों में हासिल की है। हीली का ये छठा वनडे शतक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड मेग लैनिंग (15) और करेन रोल्टन (8) के नाम है।

भारत को अब सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखने के लिये इंग्लैंड , न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ अगले तीनों मैच जीतने के अलावा बाकी मैचों के परिणाम भी अनुकूल रहने की दुआ करनी होगी।

