Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़INDW vs AUSW Alyssa Healy After Highest Successful Runchase in Women ODI History vs India hopefully we do not have to

भारत को WODI के इतिहास का सबसे गहरा जख्म देकर बोलीं एलिसा हीली; उम्मीद है दोबारा…

भारत के खिलाफ रनचेज में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम भूमिका कप्तान एलिसा हीली ने निभाई जिन्होंने 142 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि इस सफल रनचेज के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना है कि उम्मीद है कि उन्हें ऐसा फिर से नहीं करना पड़ेगा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 06:46 AM
share Share
Follow Us on
भारत को WODI के इतिहास का सबसे गहरा जख्म देकर बोलीं एलिसा हीली; उम्मीद है दोबारा…

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को वुमेंस वनडे क्रिकेट की सबसे शर्मनाक हार का सामना उस समय करना पड़ा जब, वुमेंस वर्ल्ड कप के 13वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने उनके खिलाफ 331 रनों का टारगेट चेज किया। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज हुआ अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है। इस रनचेज में ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम भूमिका कप्तान एलिसा हीली ने निभाई जिन्होंने 107 गेंदों पर 21 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 142 रनों की धुआंधार पारी खेली। हालांकि इस सफल रनचेज के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना है कि उम्मीद है कि उन्हें ऐसा फिर से नहीं करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:WODI में भारत के नाम सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, इस लिस्ट में तीसरी बार जुड़ा नाम

एलिसा हीली ने मैच के बाद कहा, “50 ओवर के मैच में 330 रनों का पीछा कर हमने वो दो अंक हासिल किए। यह हमारे लिए एक नया क्षेत्र है, इसलिए मुझे खुशी है कि अब हमें ऐसा करने का आत्मविश्वास मिला है, और उम्मीद है कि हमें इसे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम यह कर सकते हैं।

मुझे नहीं लगता कि (शीर्ष क्रम में) कोई बदलाव जरूरी था। हमारे शीर्ष क्रम को लगा कि हमें थोड़ा और योगदान देना चाहिए। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट का चलन शुरुआत में कुछ छोटे-मोटे पतन का रहा है, और इससे टीमें दबाव में आ रही हैं। लेकिन आज हमारे लिए जो मौका था, यह जानते हुए कि हमें एक बड़े टारगेट का पीछा करना है, मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत करना बेहद जरूरी था।

लिचफील्ड ने मुझ पर से काफी दबाव कम कर दिया, और आपको लगेगा कि हम दूसरी तरफ से निश्चिंत हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह क्या करती है। हमने बस अपनी लय बनाए रखी और अच्छी शुरुआत की, और हम उस रन रेट को पूरे समय बनाए रखने में कामयाब रहे, जो अच्छी बात है।

ये भी पढ़ें:भारत की हार के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? नंबर-1 की पोजिशन में फेरबदल

वह (सदरलैंड) हैं, और मुझे लगता है कि लेंथ के लिहाज से वह हमारी गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी के लिए जरूरी लेंथ पहचान ली और उसे खूबसूरती से अंजाम दिया।"

एक समय ऐसा था जब भारत का स्कोर 43वें ओवर में 294 पर 5 था। ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिग्स शानदार बैटिंग कर रही थी, मगर फिर भारत का ऐसा कोलैप्स हुआ कि टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और आखिरी 5 विकेट 36 रनों के अंदर गिर गए।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "जिस तरह से हमने टिके रहकर उन्हें 330 रनों पर रोक दिया, वह थोड़ा बेतुका लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने आखिरी दस ओवरों में उन्हें पूरी तरह से रोक लिया। मुझे लगता है कि हम टिके रह सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, इससे हमें बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। हां, 100 प्रतिशत (गार्डनर की परिपक्वता)। टिके रहने के लिए, साझेदारियां अहम होती हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसकी हमें शायद पहले कुछ मैचों में कमी रही है। इसलिए, जो भी गेंदबाज़ मैदान पर आया, वह एक छोटी साझेदारी बनाने में कामयाब रहा, और यह भी कि हम एक महत्वपूर्ण साझेदारी बना सकते हैं और अंत तक कुछ हद तक टिके रह सकते हैं।

ऐश ने आज शानदार खेल दिखाया और आखिरकार ज्यादातर काम पूरा कर लिया, जो शानदार था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा (सभी फिट हैं)। मेरा मतलब है, इस समय हमारे ग्रुप में ऐंठन की समस्या चल रही है, लेकिन हमें विशाखपट्टनम में कुछ दिन की छुट्टी मिली है, इसलिए उम्मीद है कि हम आराम कर सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे और शहर का आनंद ले सकेंगे।”

कैसा रहा IND W vs AUS W मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 330 रन बोर्ड पर लगाए। स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में हरलीन देओल (38), जेमिमा रोड्रिग्स (33) और ऋचा घोष (33) तेजी से रन बनाने के चक्कर में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाई। नतीजा यह रहा कि भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट लिए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तान एलिसा हीली शुरुआत से ही आक्रामक रूप में दिखी। उन्होंने 107 गेंदों पर 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद के साथ 142 रनों की पारी खेल इस रनचेज को आसान बना दिया। हालांकि उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दिक्कत में दिखा, मगर एलिस पेरी के अनुभव ने उन्हें 1 ओवर पहले जीत दिलाई। यह वुमेंस क्रिकेट के इतिहास में चेज हुए अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
India Vs Australia Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |