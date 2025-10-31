INDW vs AUSW मैच में बने 781 रन, हुई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बौछार; जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास

भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत का खिताबी मुकाबले में सामना साउथ अफ्रीका से होगा और वर्ल्ड क्रिकेट को नया चैंपियन मिलेगा। साउथ अफ्रीका ने पहली बार तो भारत ने तीसरी बार वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। INDW vs AUSW मैच ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि इस मैच में वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया। भारत की इस हैरतअंगेज जीत में अहम रोल जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक जड़ अदा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को चेज कर भारत ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। आईए एक नजर IND vs AUS Women मैच में बने रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-