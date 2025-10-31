Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़INDW vs AUSW 781 runs were scored 10 amazing records created in India vs Australia women semi final Jemimah Rodrigues
INDW vs AUSW 679 runs were scored 10 amazing records created in India vs Australia women semi final Jemimah Rodrigues
संक्षेप: INDW vs AUSW मैच ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि इस मैच में वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया। भारत की इस हैरतअंगेज जीत में अहम रोल जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक जड़ अदा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को चेज कर भारत ने कई रिकॉर्ड्स बनाए।
Fri, 31 Oct 2025 10:47 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत का खिताबी मुकाबले में सामना साउथ अफ्रीका से होगा और वर्ल्ड क्रिकेट को नया चैंपियन मिलेगा। साउथ अफ्रीका ने पहली बार तो भारत ने तीसरी बार वुमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। INDW vs AUSW मैच ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि इस मैच में वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया गया। भारत की इस हैरतअंगेज जीत में अहम रोल जेमिमा रोड्रिग्स ने शतक जड़ अदा किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को चेज कर भारत ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। आईए एक नजर IND vs AUS Women मैच में बने रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-
- यह पहली बार है जब किसी वनडे वर्ल्ड कप नॉकआउट में 300 से ज्यादा का स्कोर बना हो - पुरुष या महिला दोनों ही टीमों के बीच। इससे पहले हाईएस्ट स्कोर मेंस वर्ल्ड कप 2015 के सेमीफाइनल में आया था, जब न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 298 रन बनाए थे।
- वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में हमें एक नया चैंपियन मिलेगा। पहली बार, महिला विश्व कप के फाइनल में न तो ऑस्ट्रेलिया और न ही इंग्लैंड है।
- यह रनचेज महिला वर्ल्ड कप की ही नहीं बल्कि महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी रनचेज है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने इसी वर्ल्ड कप में इससे पहले भारत के खिलाफ 331 रन चेज किए थे। इससे पहले श्रीलंका ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2024 में 302 रनों को चेज किया था।
- वुमेंस वर्ल्ड कप के इतिहास में यह पहला मौका है जब नॉकआउट मैच में 300 से अधिक का टारगेट चेज हुआ हो। इससे पहले नॉकआउट में हाईएस्ट चेज का रिकॉर्ड 219 रनों का था जो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2017 सेमीफाइनल में बनाया था।
- भारत ने वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में इससे पहले 300 छोड़िए 200 से अधिक रनों का टारगेट चेज नहीं किया था।
- ऑस्ट्रेलिया वुमेंस ने अभी तक 6 बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला है जिसमें 4 बार वह जीते और 2 बार हारे। यह दोनों हार उन्हें भारत से मिली है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2017 में उन्हें धूल चटाई थी।
- ऑस्ट्रेलिया की इस हार के साथ उनकी 15 मैचों की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक का भी अंत हुआ। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2022 वर्ल्ड कप से कोई मैच नहीं हारी थी।
- जेमिमा रोड्रिग्स आज वर्ल्ड कप नॉकआउट रनचेज में शतक बनाने वाली दूसरी बैटर बन गईं हैं, इससे पहले नेट-साइवर ब्रंट (148*) ने 2022 के फाइनल में ऐसा किया था।
- जेमिमा रोड्रिग्स ने इस रनचेज में इतिहास रचा। वह वर्ल्ड कप नॉकआउट में रनचेज करते हुए शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बनी हैं। मेंस क्रिकेट में भी आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। मेंस क्रिकेट में गौतम गंभीर ने 97 रनों की पारी वर्ल्ड कप 2011 फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी।
- INDW vs AUSW मैच में कुल 679 रन बने, वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह एक मैच में दोनों टीमों द्वारा बनाए गए दूसरे सर्वाधिक रन है। एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन दोनों टीमों के नाम ही है, इसी साल दिल्ली में हुए मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर 781 रन बनाए थे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं।
