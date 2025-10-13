INDW vs AUSW मैच में बने 661 रन, टूटे ये 5 दमदार रिकॉर्ड्स; लिखा गया नया इतिहास

Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़INDW vs AUSW 662 Runs highest match aggregate in a Women ODI 5 impressive records were broken new history was written
Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 07:16 AM
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का रोमांच उस समय पर चरम पर पहुंचा जब रविवार, 12 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना हुआ। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन बोर्ड पर लगाए थे, इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए वुमेंस क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़े रनचेज की। इस दौरान एलिसा हीली ने 142 रनों की धुआंधार पारी खेली। IND vs AUS Women मैच में कुल 661 रन बने, जो भी एक रिकॉर्ड है। आईए एक नजर उन 5 बड़े रिकॉर्ड्स पर डालते हैं जो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप मैच के दौरान बनें-
- इस मैच में दोनों टीमों ने मिलाकर कुल 661 रन बनाए, जो वुमेंस वनडे क्रिकेट में एक मैच में दोनों टीमों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। पिछले महीने दिल्ली में इन्हीं दोनों टीमों ने 781 रनों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं 2017 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच में 678 रन बने थे।
- ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 331 रनों के टारगेट का पीछा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 302 रनों का पीछा किया था।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैच में कुल 13 छक्के लगाए। यह वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में एक मैच में दोनों टीमों द्वारा लगाए गए सबसे अधिक सिक्स हैं। भारत ने 7 तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 छक्कों का योगदान दिया।
- स्मृति मंधाना ने 2025 में वनडे क्रिकेट में अभी तक 1062 बनाए हैं। वह वुमेंस वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली क्रिकेटर बनीं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 1997 में 970 रन बनाए थे।
- स्मृति मंधाना ने इस मैच में अपने 5000 वनडे रन भी पूरे किए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली सबसे तेज महिला बैटर बन गई हैं। मंधाना ने 112 पारियों और 5569 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने क्रमशः स्टेफनी टेलर (129 पारी) और सूजी बेट्स (6182 गेंद) को पीछे छोड़ दिया है।
