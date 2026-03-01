भारतीय टीम को तीसरे वनडे में मिली बहुत दर्दनाक हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में कर दिया सूपड़ा साफ
ऑस्ट्रेलिया ने महिला वनडे सीरीज में भारत को सूपड़ा कर दिया है। भारत को तीसरे मैच में 185 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिसा हीली ने कमाल की पारी खेली।
हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को तीसरे वनडे में भारत को 185 रनों से बहुत दर्दनाक हार थमाई। ऑस्ट्रेलिया ने कप्तान एलिसा हीली के शतक की बदौलत होबार्ट के मैदान पर 410 रनों का विशाल टारगेट। जवाब में भारत 45.1 ओवर में 224 रनों पर सिमट गया। भारत की ओर से सर्वाधिक रन नौवें नंबर पर उतरीं स्नेह राणा ने बनाए। उनहोंने 74 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 44 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए अलाना किंग ने चार विकेट चटकाए। जॉर्जिया वेयरहम ने दो जबकि लूसी हैमिल्टन, निकोला कैरी, एनाबेल सदरलैंड और एशले गार्डनर ने एक-एक विकेट लिया।
इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 409 रन जुटाए। कप्तान हीली ने 98 गेंदों में 158 रन बनाए, जिसमें 27 चौके और दो छक्के शामिल हैं। विकेटकीपर बेथ मूनी ने भी नाबाद 106 रन बनाकर अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे, जिससे ऑस्ट्रेलिया 400 रन के स्कोर को पार करने में सफल रहा। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फोबे लिचफील्ड (14) का विकेट जल्दी खो दिया लेकिन हीली और जॉर्जिया वोल (52 गेंद पर 62 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला।
हीली और मूनी ने भी तीसरे विकेट के लिए 145 रन की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रही हीली ने आठवां वनडे शतक जड़ा जिसमें उन्होंने 27 चौके और दो छक्के मारे। वोल ने अपनी पारी के दौरान सात चौके और एक छक्का लगाया जबकि मूनी की पारी में 10 चौके और एक छक्का शामिल रहा। सदरलैंड (23) और निकोला कैरी (15 गेंद में से 34 रन) ने आखिर में तेजी से रन बनाए। भारत के लिए स्नेह राणा ने 66 रन देकर दो विकेट शिकार किए। श्री चरणी ने 106 रन खर्च कर दो विकेट झटके। वह वनडे में 100 से अधिक रन लुटाने वाली तीसरी गेंदबाज हैं।
