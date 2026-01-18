रोहित शर्मा खुद ये आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे, न्यूजीलैंड सीरीज में रहे फ्लॉप; बतौर ओपनर 7वीं बार हुआ ऐसा

संक्षेप: Rohit Sharma IND vs NZ ODI: रोहित शर्मा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने तीन मैचों में कुल 61 रन बनाए।

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में भी बल्ला नहीं चला। उन्होंने रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 13 गेंदों में दो चौकों की मदद से 11 रन जुटाए। उन्हें जकारी फाउल्केस ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर मिाडऑन क्लियर नहीं कर सके और क्रिस्टियन क्लार्क को कैच थमा बैठे। उन्हें दो गेंद पहले मिचेल हे ने जीवनदान दिया था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे टच में दिखे रोहित न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप रहे।

रोहित ये आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे रोहित ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह खुद भी अपने आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे। वह एक बार भी 30 का आंकड़ा नहीं छू सके। उन्होंने तीन मैचों में कुल 61 रन बटोरे। 38 वर्षीय रोहित ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 38 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल हैं। उन्हें तब काइल जैमीसन ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने राजकोट में आयोजित दूसरे वनडे में 29 गेंदों में 26 रन बनाए और क्लार्क के जाल में फंसे। उन्होंने यहां तीन चौके और दो छक्के जमाए। इंदौर में 338 का लक्ष्य का मिलने के बाद भारतीय टीम को रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।