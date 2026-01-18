Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indore ODI Rohit Sharma himself would not want to see these stats flopped in New Zealand vs India ODI Series
रोहित शर्मा खुद ये आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे, न्यूजीलैंड सीरीज में रहे फ्लॉप; बतौर ओपनर 7वीं बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

Rohit Sharma IND vs NZ ODI: रोहित शर्मा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने तीन मैचों में कुल 61 रन बनाए। 

Jan 18, 2026 07:34 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारत के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में भी बल्ला नहीं चला। उन्होंने रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम में 13 गेंदों में दो चौकों की मदद से 11 रन जुटाए। उन्हें जकारी फाउल्केस ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर मिाडऑन क्लियर नहीं कर सके और क्रिस्टियन क्लार्क को कैच थमा बैठे। उन्हें दो गेंद पहले मिचेल हे ने जीवनदान दिया था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे टच में दिखे रोहित न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप रहे।

रोहित ये आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे

रोहित ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह खुद भी अपने आंकड़े नहीं देखना चाहेंगे। वह एक बार भी 30 का आंकड़ा नहीं छू सके। उन्होंने तीन मैचों में कुल 61 रन बटोरे। 38 वर्षीय रोहित ने वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 38 गेंदों में 24 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल हैं। उन्हें तब काइल जैमीसन ने अपना शिकार बनाया। उन्होंने राजकोट में आयोजित दूसरे वनडे में 29 गेंदों में 26 रन बनाए और क्लार्क के जाल में फंसे। उन्होंने यहां तीन चौके और दो छक्के जमाए। इंदौर में 338 का लक्ष्य का मिलने के बाद भारतीय टीम को रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।

बतौर ओपनर 7वीं बार हुआ ऐसा

रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर एक वनडे सीरीज (कम से कम तीन पारियों में बैटिंग) में सातवीं बार 100 रन से कम रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे सीरीज में सबसे कम रन 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। वह उसक वक्त 29 रन ही जुटा सके। उन्होंने 2013 और 2012 में वेस्टइंडीज के सामने क्रमश: 88 और 78 रन जोड़े। 'हिटमैन' ने इंग्लैंड के विरुद्ध 2021 में 90 जबकि 2022 में 93 रन जुटाए। उन्होंने 2015 में बांग्लादेश सीरीज में 92 रन बनाए थे। रोहित ने जून 2007 में वनडे डेब्यू किया था। वह अब तक 282 वनडे मैचों में 11577 रन बना चुके हैं, जिसमें 48.84 का औसत रहा। उन्होंने इस दौरान 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
