Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़India's Women's World Cup win is not like 1983 Does Sunil Gavaskar's logic really hold water
भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत 1983 जैसी नहीं…क्या सुनील गावस्कर के लॉजिक में वाकई है दम?

भारत की महिला वर्ल्ड कप जीत 1983 जैसी नहीं…क्या सुनील गावस्कर के लॉजिक में वाकई है दम?

संक्षेप: महान बल्लेबाज सुनील गालस्कर ने भारत की महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत पर विस्तार से अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि महिला टीम की जीत 1983 जैसी नहीं। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है।

Tue, 4 Nov 2025 06:55 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। भारत ने नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से रौंदा। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। भारत ने तीसरे प्रयास में खिताबी सूखा समाप्त किया। कई लोगों ने इस जीत की तुलना भारतीय पुरुष टीम की 1983 वर्ल्ड कप जीत से की। तब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला खिताब जीता था। भारत ने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए अपने समय की सबसे खतरनाक टीम वेस्टइंडीज को फाइनल में हराया था। यह जीत अभूतपूर्व थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को खेल की ओर आकर्षित किया। हालांकि, महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि महिला टीम की जीत 1983 जैसी नहीं। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा गावस्कर ने एक लॉजिक दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गावस्कर ने द स्पोर्टस्टार में अपने कॉलम में लिखा, “इस जीत ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो खेलों में समझदारी से ट्रॉफियां जीती जा सकती हैं, न कि विश्वविद्यालयों की आकर्षक डिग्रियां से। इससे यह भी साबित होता है कि भारतीय कोच ही सबसे अच्छे नतीजे हासिल करेंगे क्योंकि वे खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय कोच अपने खिलाड़ियों की ताकत, कमजरी और स्वभाव और भारतीय क्रिकेट की बारीकियों को किसी भी विदेशी खिलाड़ी से बेहतर समझते हैं, चाहे वह कितना भी अनुभवी क्यों न हो। कुछ लोग इस जीत की तुलना 1983 में पुरुष टीम द्वारा वर्ल्ड कप जीतने से करने की कोशिश कर रहे थे। पुरुष टीम पहले के संस्करणों में कभी भी ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ पाई थी, इसलिए नॉकआउट चरण से आगे सब कुछ उनके लिए नया था, जबकि महिला टीम का रिकॉर्ड पहले से ही बेहतर था, क्योंकि इस शानदार जीत से पहले वे दो बार फाइनल में पहुंच चुकी थीं।”

ये भी पढ़ें:जेमिमा ने कबूल कर ली गावस्कर की ये फरमाइश, बोलीं- मैंने आपका मैसेज देखा और...

महिला टीम ने 2005 और 2017 में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, जहां क्रमश: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों हार झेली। हालांकि, गावस्कर का मानना है कि हरमन ब्रिगेड की जीत में बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, "जिस तरह 1983 की जीत ने भारतीय क्रिकेट में जोश भरा और उसे दुनिया भर में एक आवाज दी, उसी तरह यह जीत उन देशों को भी एहसास दिलाएगी, जिन्होंने भारत से बहुत पहले महिला क्रिकेट की शुरुआत की थी। 1983 की जीत ने महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के माता-पिता को भी अपने बच्चों को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी तरह, यह जीत महिला क्रिकेट को नए आयाम देगी और भारत के दूर-दराज के इलाकों से और भी लड़कियों को इस खेल में लाएगी। महिला प्रीमियर लीग ने यह प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, क्योंकि माता-पिता अब इस खेल को अपनी बेटियों के लिए एक वास्तविक करियर विकल्प के रूप में देखते हैं और उनका सपोर्ट करने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं।"

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Sunil Gavaskar Indian Women Cricket Team Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |