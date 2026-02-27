भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का मानिए, इडेन गार्डंस में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपराजित है 'मेन इन ब्लू'
टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टी को सिर्फ वेस्टइंडीज को आगामी मैच में शिकस्त देनी है। यह मेन इन ब्लू के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ इडेन गार्डंस के आंकड़े भारतीय टीम के दबदबे की कहानी बयां करते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पाएगी या नहीं यह सवाल ज्यादातर क्रिकेट प्रशंसकों के मन में है। भारत के लिए इस विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए राह बेहद आसान है। उसे अपने आगामी मुकाबले में वेस्टइंडीज को पटखनी देनी है और सेमीफाइनल के लिए टिकट पक्की करनी है।
हालांकि, यह इतना आसान होने वाला नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पिछला मुकाबला हारने के बाद वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से भारत को हराने की तैयारियों पर जुट गई है। कैरिबियाई कोच डैरन समी ने पूरी तरह से टीम को भारतीय टीम का सामना करने के लिए सचेत कर दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 1 मार्च को होने वाला मुकाबला करो या मरो का मुकाबला है। इस मैच में जिस टीम ने भी जीत हासिल की वह सेमीफाइनल के लिए टिकट कटा लेगी। वहीं, जिस टीम को भी हार का सामना करना पड़ेगा उसकी वापसी तय है।
रविवार 1 मार्च को दो बार की टी-20 विश्व कप विजेता टीमें आमने-सामने इस बात का फैसला करने के लिए होंगी कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम कौन सी होगी। वेस्टइंडीज के टीम धुरंधरों से भरपूर है, जिनका सामना करना आसान नहीं होगा। हालांकि, एक बात और है कि भारतीय टीम अपना पिछला मुकाबला ताबड़तोड़ अंदाज में जीतकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, जबकि वेस्टइंडीज अपना पिछला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से बुरी तरह हारकर आ रही है।
इतना ही नहीं, कोलकाता के इडेन गार्डंस का मैदान भी भारतीय की जीत की खुशबू की महंक दे रहा है। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम कभी भी वेस्टइंडीज से टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं हारी है। यानी भारत का कैरिबियाई टीम के ऊपर इस मैदान पर पूरी तरह दबदबा रहा है। भारत ने कोलकाता के इडेन गार्डेंस में वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक कुल चार मैच खेले हैं, जिनमें सभी में जीत दर्ज की है।
इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज का पहली बार सामना साल 2018 में हुआ था, जब भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हरा दिया था। भारत ने इसके बाद साल 2022 में इडेन गार्डन में तीन मैच खेले थे, जिनमें सभी में जीत दर्ज की थी। पहले मुकाबले में 16 फरवरी2022 को वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया था। 18 फरवरी को 8 रनों से शिकस्त दी थी और 20 फरवरी को 17 रनों से करारी हार दी थी।
इडेन गार्डंस के आंकड़े भारत के पक्ष में जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय टीम इस बार भी वेस्टइंडीज को ऐतिहासिक मैदान पर शिकस्त देकर अपना 100 फीसदी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखेगी। हालांकि, यह बात सब जानते हैं कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें किसी भी वक्त किसी भी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है। ऐसे में 100 फीसदी यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर ही जाएगी, लेकिन आंकड़े जरूर इस बात की तसल्ली देते हैं कि भारत का कैरिबियाई टीम के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार रहा है और यह भारत की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।