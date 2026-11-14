इंडिया-पाकिस्तान फाइनल में रोमांच की हदें हुईं पार, आखिरी ओवर में थम गईं सबकी सासें; जानिए हर गेंद की कहानी
भारतीय टीम ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में पाकिस्तान को एक विकेट से हराया। मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को चैंपियन बनाया। भारत ने 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में एक विकेट से हराया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला में शनिवार को रोमांच की सारी हदें पार हो गई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 337 रन बनाए। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत मिली लेकिन बीच के ओवरों में टीम ने विकेट गंवाए। हालांकि लक्ष्य के 80, आर्यवीर के 58 और फिर मनल चौहान और मोहित के बीच 9वें विकेट के लिए हुई साझेदारी ने मैच का रुख मोड़ दिया। आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी लेकिन टीम के पास सिर्फ एक विकेट था। मोहित ने मैच की 300वीं गेंद पर छक्का लगाकर मैच अपने नाम कर लिया।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आखिरी ओवर का रोमांच
भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 8 रन चाहिए थे और क्रीज पर आखिरी जोड़ी मौजूद थी। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर के लिए अहमद हुसैन को गेंद सौंपी। उनके ओवर की पहली गेंद पर मोहित उल्वा कोई रन नहीं बना सके और इस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्टंपिंग की अपील भी की। इसके बाद एक गेंद वाइड रही। भारत को अब जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर मोहित ने एक रन लिया और स्ट्राइक रोटेट किया। चिगुरुपति वेंकट ने तीसरी गेंद पर एक रन बनाया। चौथी गेंद पर मोहित बड़ा शॉट नहीं खेल सके और एक बार फिर वेंकट स्ट्राइक पर आ गए। अंतिम दो गेंद पर भारत को जीत के लिए चार रन चाहिए थे। पांचवीं गेंद पर भी एक रन ही बना सके। अंतिम गेंद पर भारत को जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पर मोहित उल्वा ने चौका लगाकर भारत को चैंपियन बनाया।
इससे पहले 49वें ओवर में मोहित उल्वा ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी गेंद पर छक्का लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर वेंकटा ने चौका मारा। जिसकी बदौलत भारत ने 49वें ओवर में 17 रन बटोरे।
भारत ने एक विकेट से जीता फाइनल
सलामी बल्लेबाज उस्मान खान के 107 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारतीय टीम ने उतार-चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर नौंवी बार खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 रन का योगदान दिया। दोनों की पारियों ने भारत की खिताबी जीत की नींव रखी। इसके बाद मनल चौहान ने 47 रन और मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन की अहम पारियां खेलीं जिसके दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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