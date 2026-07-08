T20I में 50 पारियों में सबसे ज्यादा छक्के, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन में हैरतअंगेज अंतर
India vs England: अभिषेक शर्मा और ईशान किशन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 पारियां खेल चुके हैं। हालांकि, छक्के जड़ने के मामले में दोनों के बीच हैरतअंगेज अंतर है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से भारत सबसे छोटे फॉर्मेट में जीत को तरस गया है। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में ऐतिहासिक हार मिली। यह मैच नॉघिंटम में आयोजित हुआ। भारत ने पिछले पांच टी20 मैचों से चार गंवाए दिए हैं जबकि एक बारिश की भेंट चढ़ गया। नॉघिंटम में भारतीय टीम 202 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 11.4 ओवर में महज 76 रनों पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 7 गेंदों में एक छक्के की मदद से 10 रन बनाए। विकेटकीपर ईशान किशन ने 9 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रन बटोरे। उन्होंने एक चौका और एक छक्का लगाया। यह अभिषेक और ईशान की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50वीं पारी थी।
अभिषेक और ईशान में हैरतअंगेज अंतर
अभिषेक और ईशान ने भले ही T20I में एकसाथ 50वीं पारी खेली मगर छक्के जड़ने के मामले में दोनों के बीच हैरतअंगेज अंतर है। टी20 इंटरनेशनल में शुरुआती 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा सिक्स लगाने के मामले में अभिषेक शीर्ष पर हैं। 25 वर्षीय ओपनर ने अभी तक 104 सिक्स उड़ाए हैं। 27 वर्षीय ईशान ने 71 छक्के जमाए हैं। दोनों में 33 सिक्स का अंतर है। अभिषेक ने जुलाई 2024 में डेब्यू किया था। वहीं, ईशान ने मार्च 2021 में T20I में कदम रखा था। उन्होंने दो साल भारतीय टीम से बाहर रहने के बाद जनवरी 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। ईशान फिलहाल आईसीसी टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 हैं। अभिषेक दूसरे पायदान पर हैं।
भारत के लिए शुरुआती 50 पारियों में सबसे ज्यादा T20I छक्के
104 - अभिषेक शर्मा
104 - सूर्यकुमार यादव
75 - तिलक वर्मा
71 - ईशान किशन
71 - युवराज सिंह
नॉटिंघम टी20 की बात करें तो आईपीएल के सितारे भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों जोफ्रा आर्चर और जोश टंग के सामने बगले झांकते नजर आए और वर्ल्ड चैंपियन टीम को 125 रन से पराजय झेलनी पड़ी। यह रनों के लिहाज से भारत की टी20 में सबसे बड़ी हार है। भारत के सिर्फ चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक तक पहुंच सके। आर्चर ने तीन ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट लिए और टंग ने चार ओवर में 28 रन देकर चार विकेट झटके। भारत के पांच विकेट पांच ओवर में 52 रन पर गिर गए थे। भारतीय बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले और जीत के लिये कोई प्रयास भी नहीं किया। इंग्लैंड की टीम पांच मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है। चौथा टी20 मैच गुरुवार को ब्रिस्टल में आयोजित होगा
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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