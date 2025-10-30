ऑस्ट्रेलिया को रुलाए खून के आंसू और खुद खुशी के आंसूओं में सराबोर हुईं भारतीय बेटियां...

Cricket Logo
Thu, 30 Oct 2025 11:40 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को वनडे विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। नवी मुंबई में खेले गए मुकाबले में भारत की ऐतिहासिल जीत के बाद मैदान पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ा योगदान देने वाली जेमिमा रोड्रिग्स खुद पर काबू नहीं कर सकी और विनिंग शॉट लगते ही मैदान पर फूट-फूट कर रो पड़ीं। भारत ने महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल रन चेज भी हासिल किया। भारतीय महिला टीम तीसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में सफल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये हार पचा पाना आसान नहीं होगा। भारत ने इसके साथ ही विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का लगातार 15 मुकाबला जीतने का सिलसिला भी खत्म कर दिया।

जीत का जश्न मनाती हुई भारतीय टीम

भारतीय टीम को 49वें ओवर में जीत मिली। अमनजोत ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को फाइनल में पहुंचाया। विजयी रन बनते ही मैदान पर जेमिमा रोड्रिग्स के साथ-साथ ज्यादातर खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आईं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भी जेमिमा अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाईं और फूट-फूट कर रोईं। कप्तान हरमनप्रीत कौर भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने 89 रनों की दमदार पारी खेलकर जेमिमा के साथ 167 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की, जिसने भारत की जीत की नींव रखी। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर भी भावुक नजर आईं। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना की डग आउट में गले मिलने की तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं।

जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान पर दौड़कर जश्न मनाने पहुंचे। उस समय खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आ रहे थे और एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां

ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा

रोड्रिग्स 14 चौके जड़ित 134 गेंद की नाबाद शतकीय पारी ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड के शतक पर भारी पड़ गई, जिससे भारत ने नौ गेंद रहते पांच विकेट पर 341 रन बनाकर महिला वनडे में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा कर गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। भाग्य ने भी रोड्रिग्स का अच्छा साथ दिया जिन्हें कई बार जीवनदान मिला और उन्होंने इनका पूरा फायदा उठाते हुए कप्तान हरमनप्रीत कौर (89 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी निभाई जिसकी बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप के दो चरण में 15 मैच से चले आ रहे अपराजित अभियान को समाप्त किया।

जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत और रोड्रिग्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। लिचफील्ड (119 रन) के शतक ने जहां बड़े स्कोर की नींव रखी तो वहीं एलिस पैरी (77 रन) और एश्ले गार्डनर (63 रन) के अर्धशतकों ने स्कोर को मजबूती दी जिससे एक गेंद पहले सिमटने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य दिया।

भाग्य भी भारतीय टीम के साथ था, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्ररक्षकों ने कैच करने के कई मौके गंवाए जिसका फायदा मेजबान टीम को मिला। रोड्रिग्स और हरमनप्रीत ने संयम से खेलते हुए तीसरे विकेट के लिए 156 गेंद में 167 रन की भागीदारी निभाई जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। हरमनप्रीत ने 88 गेंद में 10 चौके और दो छक्के जड़े।

