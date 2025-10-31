Cricket Logo
भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पर क्या बोले सचिन से लेकर सहवाग तक, देखिए दिग्गजों का रिएक्शन

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद, क्रिकेट के दिग्गजों समेत पूरे खेल जगत ने टीम की जमकर तारीफ की है।

Fri, 31 Oct 2025 02:39 PMHimanshu Singh Bhasha
सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में देश के समूचे खेल जगत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जमकर तारीफ की है, जिसने महिला वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके आस्ट्रेलिया पर यादगार जीत दर्ज की। जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेलते हुए नाबाद 127 रन बनाकर भारत को तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप फाइनल में पहुंचाया । उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर (88 गेंद में 89 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिये 167 रन की साझेदारी की ।

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप में लगातार 15 जीत का अपराजेय अभियान भी खत्म हो गया । जीत के लिये 339 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने नौ गेंद बाकी रहते पांच विकेट पर 341 रन बनाये। तेंदुलकर ने जीत के बाद एक्स पर लिखा ,‘‘ शानदार जीत। शानदार प्रदर्शन जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी से मैच को जीवंत बनाये रखा।’’ उन्होंने आगे लिखा ,‘‘ तिरंगे का परचम लहराते रहो ।’’

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लिखा ,‘‘आस्ट्रेलिया जैसे दमदार विरोधी के खिलाफ हमारी टीम की शनदार जीत । जेमिमा का बड़े मैच में शानदार प्रदर्शन । दृढता, विश्वास और जुनून का असल प्रदर्शन । शानदार टीम इंडिया ।’’

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा ,‘‘ आस्ट्रेलिया सोच रही थी कि एक और सेमीफाइनल है, आराम से जीतो और पहुंचों फाइनल लेकिन हमारी लड़कियों ने सोचा कि ये तो मौका है असली धमाका करने का । सारी आलोचना को धो डाला । क्या खेल दिखाया । महिला टीम पर गर्व है ।’’

भारत के पूर्व कोच और महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने लिखा ,‘‘ आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बेहतरीन जीत। जेमिमा रौड्रिग्स का संयम और ताकत से भरा जबर्दस्त प्रदर्शन । यह पारी परिपक्वता और आत्मविश्वास की बानगी देती है।’’

भारतीय पुरुष टीम की विश्व कप 2011 में खिताबी जीत के नायक रहे युवराज सिंह ने लिखा ,‘‘ कुछ जीत स्कोरबोर्ड के आंकड़ों से भी ऊपर होती है और यह उनमे से एक है।’’ उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ जब पूरी दुनिया देख रही थी और काफी दबाव था , ऐसे में हरमनप्रीत कौर ने असल कप्तान की तरह संयम और दृढता से भरी पारी खेली । वहीं जेमिमा रौड्रिग्स ने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली । अपने खेल पर और एक दूसरे पर भरोसे के दम पर यह साझेदारी बनी । सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत और अब र्फाइनल पर नजरें ।’’

भारत का सामना अब फाइनल में रविवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा । भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने लिखा ,‘‘ शानदार मैच । फाइनल में पहुंचने पर हमारी भारतीय महिला टीम को बधाई ।’’

दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने लिखा ,‘‘ टीम इंडिया ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके आस्ट्रेलिया को बाहर किया और उनके जीत के अभियान पर रोक लगाई । सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन ।’’ उन्होंने आगे लिखा ,‘‘ अब फिर से विश्व कप में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका और हमें एक नया चैम्पियन मिलेगा ।’’

पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर इरफान पठान ने कहा ,‘‘ भारतीय महिला टीम की इस पारी को देखना सुखद रहा । जेमिमा रौड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर का शानदार प्रदर्शन । रिचा घोष की पारी भी अहम रही ।’’ खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा ,‘‘ यह भारत की नारीशक्ति है ।’’

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
