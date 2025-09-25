विश्व कप के पहले ट्रेनिंग सत्र में भारतीय महिला टीम का ध्यान फील्डिंग पर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर है। इसके लिए टीम ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी फील्डिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड कप के लिए अपने पहले ट्रेनिंग सेशन में भारतीय महिलाओं का पूरा ध्यान फील्डिंग पर ही केंद्रित रहा।

भारतीय महिला क्रिकेटरों ने 30 सितंबर से घरेलू मैदान पर शुरू होने वाले महिला विश्व कप से पहले अपने पहले ट्रेनिंग सत्र में फील्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसे इस डिपार्टमेंट में काफी सुधार की जरूरत भी है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दिखाए गए इस सत्र के एक मिनट के वीडियो में दिखता है कि टीम ने वॉर्म-अप की शुरुआत फुटबॉल शैली की पासिंग से की। इसके बाद फिर ‘कैचिंग’ और ‘थ्रोइंग’ ड्रिल्स कीं।

ट्रेनिंग का ज्यादातर हिस्सा क्षेत्ररक्षण पर ही केंद्रित था जिसमें खिलाड़ी नजदीक से स्टंप्स पर हिट करती, तेजी से ‘पिक और थ्रो’ करती, और मैच की तरह की पस्थितियों में तेजी से गेंद विकेटकीपर को देते दिखीं।

हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण काफी खराब था जिसमें उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

वनडे विश्व कप गुवाहाटी में भारत के श्रीलंका के खिलाफ 30 सितंबर को होने वाले पहले मैच से शुरू होगा।

दो बार की उप विजेता भारतीय टीम पहले खिताब की तलाश में है और टीम में स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में है।