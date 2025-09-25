Indian women s team focuses on fielding in first World Cup training session विश्व कप के पहले ट्रेनिंग सत्र में भारतीय महिला टीम का ध्यान फील्डिंग पर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian women s team focuses on fielding in first World Cup training session

विश्व कप के पहले ट्रेनिंग सत्र में भारतीय महिला टीम का ध्यान फील्डिंग पर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर है। इसके लिए टीम ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी फील्डिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड कप के लिए अपने पहले ट्रेनिंग सेशन में भारतीय महिलाओं का पूरा ध्यान फील्डिंग पर ही केंद्रित रहा।

Bhasha नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 11:46 AM
share Share
Follow Us on
विश्व कप के पहले ट्रेनिंग सत्र में भारतीय महिला टीम का ध्यान फील्डिंग पर

भारतीय महिला क्रिकेटरों ने 30 सितंबर से घरेलू मैदान पर शुरू होने वाले महिला विश्व कप से पहले अपने पहले ट्रेनिंग सत्र में फील्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसे इस डिपार्टमेंट में काफी सुधार की जरूरत भी है।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा दिखाए गए इस सत्र के एक मिनट के वीडियो में दिखता है कि टीम ने वॉर्म-अप की शुरुआत फुटबॉल शैली की पासिंग से की। इसके बाद फिर ‘कैचिंग’ और ‘थ्रोइंग’ ड्रिल्स कीं।

ट्रेनिंग का ज्यादातर हिस्सा क्षेत्ररक्षण पर ही केंद्रित था जिसमें खिलाड़ी नजदीक से स्टंप्स पर हिट करती, तेजी से ‘पिक और थ्रो’ करती, और मैच की तरह की पस्थितियों में तेजी से गेंद विकेटकीपर को देते दिखीं।

हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारतीय टीम का क्षेत्ररक्षण काफी खराब था जिसमें उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

वनडे विश्व कप गुवाहाटी में भारत के श्रीलंका के खिलाफ 30 सितंबर को होने वाले पहले मैच से शुरू होगा।

दो बार की उप विजेता भारतीय टीम पहले खिताब की तलाश में है और टीम में स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में है।

बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला में 100 के शानदार औसत से 300 रन बनाए जिसमें दिल्ली में 50 गेंद में जड़ा एक तूफानी शतक भी शामिल है जो महिला वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक बन गया। 2012-13 में मेग लैनिंग ने 45 गेंद में शतक जड़ा था और वह मंधाना से आगे हैं।

Indian Women Cricket Team BCCI Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |