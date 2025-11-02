Cricket Logo
Womens World Cup में कैसा है टीम इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, जानिए 1973 से 2025 तक की पूरी कहानी

Sun, 2 Nov 2025 10:36 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
ICC Women's Cricket World Cup का 13वां फाइनल आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास की बात करें तो अब तक भारत ने 11 बार वुमेंस वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है। 2 बार टीम ने भागेदारी नहीं की। साल 1973 में पहली बार महिला विश्व कप खेला गया था, जिसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था और फिर 1988 में भी भारतीय टीम विश्व कप नहीं खेली थी। इसके अलावा हर एक टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने हिस्सा लिया है। भारत का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट के इतिहास में कैसा है? वह जान लीजिए।

टीम इंडिया ने अब तक 13 में से 11 विश्व कप खेले हैं। 11वां अभी जिंदा है, क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में है। टीम इंडिया ने 2025 से पहले दो बार और फाइनल खेला है, लेकिन टीम इंडिया एक बार भी महिला विश्व कप की चैंपियन नहीं बनी है। इसके अलावा दो बार टीम सेमीफाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही है।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1973: मेंस क्रिकेट से भी पहले वुमेंस क्रिकेट का विश्व कप खेला गया था। उस टूर्नामेंट में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। उसी साल वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WCAI) का गठन हुआ था। उस समय भारत नेशनल टीम के रूप में नहीं जाना जाता था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1978: भारतीय टीम ने 1978 के विश्व कप में पहली बार हिस्सा लिया था और टीम 3 मैच खेली थी और तीनों मैच हारकर चार टीमों वाले टूर्नामेंट में चौथे स्थान पर रही थी। ग्रुप स्टेज में ही भारत का सफर समाप्त हो गया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1982: भारतीय महिला टीम ने दूसरा वर्ल्ड कप 1982 में खेला, जिसमें 12 मैच खेले और सिर्फ 4 मैच जीते और 8 मुकाबले गंवाए। 5 टीमों ने उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और टीम चौथे स्थान पर रही थी। ये भी टूर्नामेंट लीग स्टेज में भारत के लिए समाप्त हो गया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1988: भारतीय महिला टीम को उस साल प्रायोजक नहीं मिले थे और खेल मंत्रालय से भी सपोर्ट नहीं मिला था। ऐसे में भारत को टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेना पड़ा था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1993: भारतीय टीम ने तीसरी बार 1993 में विश्व कप खेला। 8 टीमों वाले मेगा इवेंट में भारत चौथे स्थान पर रहा था। 7 में से चार मैच भारत ने जीते थे। दो टेबल टॉपर ही फाइनल खेलते थे। ऐसे में भारत यहां भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सका।

वुमेंस वर्ल्ड कप 1997: इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ने पहली बार 1997 के विश्व कप में नॉकआउट मैच खेला था। उस समय भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी। 11 टीमों वाले टूर्नामेंट में भारत चौथे स्थान पर था। 6 में से 3 मैच भारत ने जीते थे। एक टाई रहा था, एक गंवाया था और एक बेनतीजा रहा था। सेमीफाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2000: इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने यहां से थोड़ी सी प्रगति की और लगातार दूसरी बार भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची। 8 टीमों वाले टूर्नामेंट में भारत तीसरे स्थान पर रहा। 8 में से 5 मैच भारत ने जीते थे और 3 गंवाए थे। न्यूजीलैंड ने इस बार सेमीफाइनल में भारत को मात दी थी।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2005: भारतीय महिला टीम ने 2005 में पहली बार विश्व कप फाइनल खेला। 9 में से 5 मैच भारत ने जीते थे। 2 हारे थे और दो बेनतीजा रहे थे। भारत ने सेमीफाइनल हारने का कलंक इस बार धुल दिया था, लेकिन फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2009: ऑस्ट्रेलिया में खेले गए अगले विश्व कप में भारतीय टीम सुपर 6 तक का सफर तय कर पाई। सुपर 6 में तीसरे स्थान पर भारत रहा। 7 में से 5 मैच भारत ने जीते थे। 2 मैच गंवाए थे। नया फॉर्मेट था और भारत में पहुंचने से एक जीत दूर रह गया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2013: भारत में खेले 2013 के महिला विश्व कप में भारतीय टीम ने बहुत घटिया प्रदर्शन किया था, क्योंकि टीम 8 टीमों वाले टूर्नामेंट में सातवें स्थान पर रही थी। चार में से दो ही मैच भारत ने जीते थे और टीम इंडिया अपनी सरजमीं पर ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाई थी।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2017: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2017 में दूसरी बार फाइनल तक का सफर तय किया था। 9 में से 6 मैच भारत ने जीते थे। हालांकि, फाइनल में इस बार भारत को इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। भारत 44वें ओवर तक जीत रहा था, लेकिन अगले कुछ ही ओवरों में सब पलट गया था।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2022: न्यूजीलैंड में खेला गया 12वां महिला विश्व कप मिताली राज के लिए आखिरी विश्व कप था, जिसमें वह टीम को जीत दिलाने के लिए बेताब थीं। हालांकि, टीम 7 में से 3 ही मैच जीत पाई और सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई।

वुमेंस वर्ल्ड कप 2025: भारतीय टीम ने एक बार फिर से फाइनल में प्रवेश किया है। अब देखना ये है कि क्या 11वें अटेम्प्ट में भारत विश्व चैंपियन बन पाएगा या नहीं? साउथ अफ्रीका ने लीग फेज में भारत को हराया हुआ है।

