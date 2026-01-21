T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का होगा असली टेस्ट, साउथ अफ्रीका दौरे का ऐलान
ICC Women's T20 World Cup 2026 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम का असली टेस्ट तब होगा, जब टूर्नामेंट की फाइनल तैयारी से पहले भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाएगी। इस दौरे का ऐलान हो गया है।
ICC Women's T20 World Cup 2026 से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक कठिन टेस्ट से गुजरेगी। ये टेस्ट टूर्नामेंट की अंतिम तैयारियों के लिए बेहद अहम है। ये टेस्ट है भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका का दौरा, जिसका ऐलान हो चुका है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलने वाली है। इस सीरीज के शेड्यूल का ऐलान क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कर दिया है, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत की सेकेंड लास्ट सीरीज होगी।
क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मंगलवार 20 जनवरी को इस बात की घोषणा की है कि भारतीय महिला टीम पांच मैचों की अंतरराष्ट्रीय टी20 सीरीज खेलने के लिए अप्रैल में साउथ अफ्रीका आएगी। पांच मैचों की ये टी20 सीरीज 17 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि 27 अप्रैल को इस सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। डरबन, जोहानिसबर्ग और बेनोनी में इस सीरीज के मुकाबले खेले जाएंगे।
पहला और दूसरा मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच डरबन में 17 और 19 अप्रैल को खेला जाएगा, जबकि तीसरा और चौथा मैच जोहानिसबर्ग में 22 और 25 अप्रैल को दोनों टीमों के बीच आयोजित होगा। वहीं, इस पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच बेनोनी में 27 अप्रैल को खेला जाएगा। इसके बाद टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंग्लैंड में भी एक छोटी सीरीज खेलनी है।
इंग्लैंड में 12 जून से शुरू हो रहे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम की यह आखिरी सीरीज होगी। भारतीय महिला टीम टी20 विश्व कप की मेजबान टीम के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज टूर्नामेंट से पहले खेलेगी। मई के आखिरी और जून के पहले सप्ताह में ही ये सीरीज खत्म हो जाएगी, जहां टीम इंडिया अपनी अंतिम तैयारियों को दुरुस्त करना चाहेगी।