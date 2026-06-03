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T20 World Cup से पहले भारतीय महिला टीम को लगा झटका, 3 मैचों की T20 सीरीज में मिली करारी हार

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज में करारी हार मिली है। आखिरी के दो मैच हारकर भारत 2-1 से टी20 सीरीज भी गंवा बैठा है। 

T20 World Cup से पहले भारतीय महिला टीम को लगा झटका, 3 मैचों की T20 सीरीज में मिली करारी हार

ICC Women's T20 World Cup 2026 से पहले टीम इंडिया ने एक टी20 सीरीज गंवा दी है। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपने टी20 विश्व कप की तैयारियों को दुरुस्त करने उतरी थी, लेकिन तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 से भारतीय टीम को हार मिली। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। 181 रनों का टारगेट इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस तरह टीम इंडिया के टी20 विश्व कप की तैयारियों को झटका लगा है, क्योंकि ये सीरीज एक तरह से टी20 विश्व कप की ड्रेस रिहर्सल थी। सीरीज का पहला मुकाबला जरूर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 38 रनों से जीता था, लेकिन अगले मैच में 26 रनों से हार मिली थी और अब 6 विकेट से टीम सीरीज डिसाइडर को हारी है।

मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम की कप्तान चार्लेट डीन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। भारतीय टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और शुरुआत अच्छी नहीं मिली। 19 रन पर पहला, 36 पर दूसरा और 60 रन पर तीसरा विकेट भारत ने गंवाया। कप्तान हरमनप्रीत कौर 40 गेंदों में 56 रन बनाकर नाबाद लौटीं, जबकि 18 गेंदों में 32 रन यास्तिका भाटिया ने बनाए। इतने ही रनों की पारी दीप्ति शर्मा ने खेली। 29 रन जेमिमा रोड्रिग्स ने बनाए। 20 ओवर में टीम 5 विकेट खोकर 180 रनों तक पहुंची, जो कि एक सेफ स्कोर कहा जा सकता है। इंग्लैंड के लिए 2 विकेट लॉरेन बेल ने निकाले और एक-एक विकेट लिनसी स्मिथ और चार्लोट डीन को मिला।

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वहीं, जब इंग्लैंड की टीम 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत उनकी भी खराब रही। इंग्लैंड ने पहला विकेट 14 रन, दूसरा विकेट 24 पर और तीसरा विकेट 38 रनों पर गंवाया। इसके बाद चौथे विकेट के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। एलिस कैप्सी 43 गेंदों में 82 रनों की पारी खेलकर इंग्लैंड को जीत की दहलीज पर ले गई थीं। 42 गेंदों में 70 रन हीथर नाइट ने बनाए। 16 रन सोफिया डंकली के बल्ले से आए। भारत के लिए 2-2 विकेट अरुणधति रेड्डी और क्रांति गौड़ को मिले। भारत की महिला टीम अब 12 जून से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप के वार्मअप मैचों में खेलेगी। उस दौरान बेस्ट कॉम्बिनेशन की तलाश में टीम होगी, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में भारत को खेलना है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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