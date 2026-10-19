टीम इंडिया ने रन चेज में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, महज 53 गेंदों में खत्म कर दिया मैच
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रन चेज में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। टी20 इंटरनेशनल मैच को महज 53 गेंदों में फिनिश कर दिया। 100 से ज्यादा रन सबसे कम गेंदों में चेज करने वाला भारत पहला देश है।
पहले गेंदबाजों का कहर और फिर बल्लेबाजों के बवंडर के आगे जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम तहस-नहस हो गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। वुमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम ने भारत से कम गेंद खेलकर 100 रनों से ज्यादा का टारगेट चेज नहीं किया है। कप्तान स्मृति मंधाना और उपकप्तान शैफाली वर्मा ने मिलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के धागे खोल दिए और मैच 9वें ओवर में ही खत्म कर इतिहास रच दिया।
रायपुर में इंडिया और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम 102 रन 8 विकेट खोकर 20 ओवर में बना सकी। भारतीय टीम के सामने 103 रनों का लक्ष्य था। पहली पारी के बाद लग गया था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन किसे पता था कि टीम इंडिया न सिर्फ इस मैच को जीतेगी, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेगी। 100 रनों से ज्यादा का स्कोर सबसे कम गेंदों में भारत ने ही चेज किया है।
वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने इसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 से ज्यादा रनों का टोटल 65 गेंद शेष रहते हासिल किया था, लेकिन भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पछाड़ दिया है और महज 53 गेंदों में 100 से ज्याद रनों का लक्ष्य हासिल किया है। भारतीय महिला टीम ने 67 गेंद शेष रहते 103 रनों का टारगेट चेज किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की महिला टीम है, जिसने शारजाह में स्कॉटलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 110 रन चेज किए थे, कई साल तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था, जो इस साल टूटा और फिर वह वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया।
महिला T20I क्रिकेट में 100 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा गेंदें बाकी रहते जीत
67 - भारत बनाम जिम्बाब्वे, रायपुर, 2026 (टारगेट: 103)
65 - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2026 (टारगेट: 107)
60 - इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड, शारजाह, 2024 (टारगेट: 110)
इस मुकाबले में ओपनर शैफाली वर्मा ने 25 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए, जबकि कप्तान मंधाना 25 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद लौंटी। गेंदबाजी में 2 विकेट निकी प्रसाद को मिले, जबकि चार अन्य गेंदबाजों ने एक-एक विकेट भारत के लिए निकाला था। जिम्बाब्वे के लिए टॉप स्कोर चिपो मुगेरी तिरिपानो रहीं, जिन्होंने 34 रनों की पारी खेली और 27 रन कप्तान जोसेफिनो नकोमो ने बनाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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