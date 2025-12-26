शेफाली वर्मा ने खोले धागे, रेणुका और दीप्ति का भी चला जादू; टीम इंडिया ने T20 सीरीज कर ली फतह
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मैच में हराया। इसी के साथ इस सीरीज पर टीम इंडिया ने कब्जा भी कर लिया। शेफाली वर्मा का तूफान आया। गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने कमाल दिखाया।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा कर लिया है। सीरीज के अभी तीन मैच ही हुए हैं और तीनों मैच टीम इंडिया ने जीत लिए हैं। इस तरह सीरीज में अजेय बढ़त मेजबान टीम ने बना ली है। त्रिवेंद्रम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। इस मैच में गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा का जलवा देखने को मिला था, लेकिन बल्लेबाजी में ओपनर शेफाली वर्मा के बल्ले से कोहराम आया। उन्होंने अकेले दम पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिलाई।
इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। कप्तान कौर का ये फैसला सही साबित भी हुआ था, क्योंकि श्रीलंका का जैसे ही पहला विकेट गिरा तो फिर विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया, जो आखिर तक नहीं रुका। 20 ओवर में श्रीलंका की टीम जैसे-तैसे 112 रनों तक पहुंच पाई। सात विकेट इस दौरान श्रीलंका ने खोए। 4 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया, जिनमें इमेशा दुलानी (27), हसिनी परेरा (25), कविषा दिलहारी (20) और कुषानी नुथियांगना (19) का नाम शामिल है। भारतीय टीम के लिए रेणुका ठाकुर ने 21 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि 3 विकेट दीप्ति शर्मा ने निकाले।
भारतीय टीम जब 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो 27 रन पर पहला विकेट गिरा, जब 6 गेंदों में एक रन बनाकर ओपनर स्मृति मंधाना आउट हुईं। अगला विकेट 67 पर गिरा, लेकिन तब तक शेफाली वर्मा अर्धशतक पूरा कर चुकी थीं। शेफाली वर्मा ने महज 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 208 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से वह अपने अर्धशतक तक पहुंच गई थीं। इसके बाद कोई विकेट भारत का नहीं गिरा। शेफाली वर्मा 42 गेंदों में 79 रन बनाकर नाबाद लौटीं। इस पारी में शेफाली ने 11 चौके और 3 छक्के जड़े। कप्तान हरमनप्रीत 21 रन बनाकर नाबाद रहीं। कप्तान ने भी अपने हाथ दिखाए। 113 रनों का टारगेट इंडिया ने 13.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया।