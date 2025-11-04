Cricket Logo
PM मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आई भारतीय टीम, कुछ यूं हुआ वर्ल्ड चैंपियन का स्वागत; देखें वीडियो

संक्षेप: वर्ल्ड चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंच गई है। टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी। भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता।

Tue, 4 Nov 2025 09:08 PMMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने मंगलवार की शाम दिल्ली पहुंच गई। भारत ने रविवार को नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता। मुख्य कोच अमोल मजूमदार के साथ टीम के सदस्यों का हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद भारतीय टीम के सदस्य होटल रवाना हो गए। ताज पैलेस होटल पहुंचने पर खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गईं।

जेमिमा रौड्रिग्स, राधा यादव और स्नेह राणा होटल के भीतर ढोल की थाप पर थिरकती दिखीं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी और चार्टर्ड विमानों के लिए बनाए गए विशेष विमानन टर्मिनल (जीए) पर केवल पत्रकारों का एक समूह मौजूद था क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण आम जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। स्टार एयर की विशेष चार्टर्ड उड़ान (एस5 8328) से टीम मुंबई से दिल्ली पहुंची। बेंगलुरु स्थित इस एयरलाइन ने महिला विश्व कप के दौरान प्रतिभागी टीमों के लिए कई चार्टर्ड उड़ानें संचालित की थी।

भारतीय टीम की सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किए गए हैं। पुलिस कर्मियों ने टीम बस और आसपास के मार्गों पर जांच की तथा किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने के लिए कुत्तों से सूंघकर परीक्षण करवाया। बुधवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद वे अपने अपने शहर चले जाएंगे। शेफाली वर्मा लौटेंगी, जिन्हें नगालैंड में अंतर जोन टी20 टूर्नामेंट में उत्तरी क्षेत्र की टीम की कमान संभालनी है। प्रधानमंत्री मोदी विश्व कप विजेता भारतीय टीम को सम्मानित करेंगे। यह समारोह उनके आधिकारिक निवास पर आयोजित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर भारतीय टीम को बधाई दी थी पीएम मोदी ने 'एक्स' पर कहा, ‘‘आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत! उनके प्रदर्शन में अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास झलकता है। टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन टीम भावना और अदम्य जज्बा दिखाया। हमारे खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ी के चैंपियनों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।''

