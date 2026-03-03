होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बड़ा कारनामा, पहली बार इस धाकड़ अवॉर्ड के लिए हुई नॉमिनेट

Mar 03, 2026 06:46 pm ISTMd.Akram मैड्रिड, भाषा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम को लॉरेस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत ने पिछले साल दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था।

भारत की महिला क्रिकेट टीम को पिछले साल पहली बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीतने के लिए लॉरेस की साल की सर्वश्रेष्ठ टीम के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। लॉरेस स्पोर्ट ने मंगलवार को नामांकन की पुष्टि की। भारतीय टीम इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम है। यह विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन की पहचान है। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत के दौरान महिलाओं के वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया था। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम को इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम, यूरोपीय राइडर कप टीम, फ्रांस की फुटबॉल लीग की टीम पेरिस सेंट जर्मेन और मैकलारेन फॉर्मूला वन टीम जैसी बड़ी टीमों के साथ नामित किया गया है।

खास समूह में शामिल हो गई भारतीय टीम

लॉरेस स्पोर्ट ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ''ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य (339) को हासिल किया। इसके बाद टीम ने दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता और इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम है।'' इसके साथ ही टीम पुरुष लॉरेस वर्ग के लिए नामित हुए भारतीय खिलाड़ियों के खास समूह में शामिल हो गई है, जिसमें विनेश फोगाट (2019), नीरज चोपड़ा (2022), और ऋषभ पंत (2025) शामिल हैं।

भारत ने फाइनल में बनाया 298/7 का स्कोर

भारत ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से जीत हासिल की थी। नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में शेफाली वर्मा की शानदार बल्लेबाजी के बूते भारत ने सात विकेट पर 298 रन बनाए। प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद अपने विश्व कप अभियान को सेमीफाइनल में शुरू करने वाली शेफाली ने 78 गेंदों में 87 रन बनाए। उन्होंने सात चौके और दो छक्के जमाए। यह महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। शेफाली ने पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 104 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रनों पर सिमट गई थी। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली थी।

