भारतीय वीजा खारिज नहीं, लेट हुआ है...पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान के झूठ की खुली पोल

संक्षेप: पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर अली खान के झूठे दावों की पोल खुद अमेरिकी क्रिकेट अधिकारी ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों का भारतीय वीजा खारिज नहीं हुआ है, बल्कि लेट हुआ है।

पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर अली खान के झूठे दावों की पोल खुद अमेरिकी क्रिकेट अधिकारी ने खोल दी है। अमेरिकी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अली खान ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया है। खान ने ये भी दावा किया कि सिर्फ उनका ही नहीं, शयान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल को भी भारत ने वीजा देने से इनकार किया है। अमेरिकी क्रिकेट के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। अधिकारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मूल के 4 क्रिकेटरों को वीजा देने से इनकार नहीं किया है। वीजा में देरी हो रही है, न कि वीजा आवेदन खारिज हो गया है।

अगले महीने से भारत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में अमेरिकी क्रिकेट के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि वीजा से जुड़े मसले को आईसीसी हैंडल कर रही है। अधिकारी ने कहा कि एक खिलाड़ी ने गलती से ये बात फैला दी कि भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया है।

अली खान ने अपने समेत जिन 4 क्रिकेटरों को भारत द्वारा कथित तौर पर वीजा नहीं देने का दावा किया था, उन सभी का पाकिस्तान में जन्म हुआ था लेकिन अब वे अमेरिका के नागरिक हैं। भारत के वीजा नियमों के मुताबिक पाकिस्तान में जन्मे किसी व्यक्ति को भारतीय वीजा के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आवेदन करना जरूरी है। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कोई पाकिस्तानी नागरिक अगर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नागरिकता लेता है तो उसे पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं होती।