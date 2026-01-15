Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian visa was not rejected it was delayed The lie of the American cricketer of Pakistani origin has been exposed
भारतीय वीजा खारिज नहीं, लेट हुआ है...पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान के झूठ की खुली पोल

भारतीय वीजा खारिज नहीं, लेट हुआ है...पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी क्रिकेटर अली खान के झूठ की खुली पोल

संक्षेप:

पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर अली खान के झूठे दावों की पोल खुद अमेरिकी क्रिकेट अधिकारी ने खोल दी है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटरों का भारतीय वीजा खारिज नहीं हुआ है, बल्कि लेट हुआ है। 

Jan 15, 2026 11:58 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर अली खान के झूठे दावों की पोल खुद अमेरिकी क्रिकेट अधिकारी ने खोल दी है। अमेरिकी क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज अली खान ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया है। खान ने ये भी दावा किया कि सिर्फ उनका ही नहीं, शयान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल को भी भारत ने वीजा देने से इनकार किया है। अमेरिकी क्रिकेट के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। अधिकारी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तानी मूल के 4 क्रिकेटरों को वीजा देने से इनकार नहीं किया है। वीजा में देरी हो रही है, न कि वीजा आवेदन खारिज हो गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अगले महीने से भारत और श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में अमेरिकी क्रिकेट के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि वीजा से जुड़े मसले को आईसीसी हैंडल कर रही है। अधिकारी ने कहा कि एक खिलाड़ी ने गलती से ये बात फैला दी कि भारत ने वीजा देने से इनकार कर दिया है।

अली खान ने अपने समेत जिन 4 क्रिकेटरों को भारत द्वारा कथित तौर पर वीजा नहीं देने का दावा किया था, उन सभी का पाकिस्तान में जन्म हुआ था लेकिन अब वे अमेरिका के नागरिक हैं। भारत के वीजा नियमों के मुताबिक पाकिस्तान में जन्मे किसी व्यक्ति को भारतीय वीजा के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए आवेदन करना जरूरी है। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कोई पाकिस्तानी नागरिक अगर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की नागरिकता लेता है तो उसे पाकिस्तानी नागरिकता छोड़ने की जरूरत नहीं होती।

अमेरिका के अलावा यूएई, ओमान, नेपाल, कनाडा, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीमों में भी कुछ पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर हैं। वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहीं इन टीमों के ऐसे क्रिकेटरों को भी भारतीय वीजा में देरी का सामना करना पड़ सकता है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026 ICC
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |