Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian U19 team surpassed its own world record scored 400 runs for the third time in Youth ODIs
भारत की U19 टीम ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया और भी धांसू, तीसरी बार किया ये कमाल

भारत की U19 टीम ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया और भी धांसू, तीसरी बार किया ये कमाल

संक्षेप:

भारत की U19 टीम ने अपने ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी धांसू बना दिया है। यूथ ओडीआई क्रिकेट में भारत की अंडर 19 टीम ने तीसरी बार 400 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करके सनसनी मचा दी है। एशिया कप में भारत ने ये किया है।

Dec 12, 2025 03:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

भारत की U19 टीम इस समय अंडर 19 एशिया कप 2025 खेल रही है। इस टूर्नामेंट में इंडिया की अंडर 19 टीम ने अपने ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी धांसू बना दिया है। इंडियन अंडर 19 टीम ने तीसरी बार यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। टीम इंडिया पहले से ही दो बार 400-400 प्लस रन बनाकर शीर्ष पर थी और अब तीसरी बार फिर से कमाल किया और अपने विश्व रिकॉर्ड को और भी मजबूत बना लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दरअसल, इंडिया की अंडर 19 टीम ने शुक्रवार 12 दिसंबर को यूएई की अंडर 19 टीम के खिलाफ एसीसी मेंस U19 एशिया कप 2025 के लीग मैच में 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 433 रन बनाए। ये स्कोर अंडर 19 एशिया कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इतना ही नहीं, भारत ने तीसरी बार 400 प्लस रन U19 ODI मैच में बनाए हैं। चार और टीमें हैं, लेकिन वे एक-एक बार ही ये उपलब्धि हासिल कर पाई हैं।

टीम इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने एक-एक बार U19 वनडे क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया हुआ है, जबकि इंडिया पहले से ही दो बार इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। 2004 में 425 रन भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए थे, जबकि 2022 में युगांडा के खिलाफ 405 रन भारत की अंडर 19 टीम ने बनाए थे। हालांकि, यूथ ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है।

ऑस्ट्रेलिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया ने केन्या के खिलाफ 2002 में 480 रन बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम आती है, जिसने 2018 में केन्या के ही खिलाफ 436 रन बनाए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर अब टीम इंडिया है, जिसने 433 रन बनाए लिए हैं। हालांकि, इससे पहले भी इंडिया का ही नाम तीसरे नंबर पर था, क्योंकि 425 रन भारत ने बनाए हुए थे। पांचवें नंबर पर श्रीलंका है, जिसने 419 रन यूथ वनडे मैच में बनाए हुए हैं। अगर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के अलावा कोई और बल्लेबाज तेज गति से खेलता तो सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड भारत अपने नाम कर सकता था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |