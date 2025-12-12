भारत की U19 टीम ने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया और भी धांसू, तीसरी बार किया ये कमाल
भारत की U19 टीम ने अपने ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी धांसू बना दिया है। यूथ ओडीआई क्रिकेट में भारत की अंडर 19 टीम ने तीसरी बार 400 से ज्यादा का स्कोर खड़ा करके सनसनी मचा दी है। एशिया कप में भारत ने ये किया है।
भारत की U19 टीम इस समय अंडर 19 एशिया कप 2025 खेल रही है। इस टूर्नामेंट में इंडिया की अंडर 19 टीम ने अपने ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को और भी धांसू बना दिया है। इंडियन अंडर 19 टीम ने तीसरी बार यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया है। टीम इंडिया पहले से ही दो बार 400-400 प्लस रन बनाकर शीर्ष पर थी और अब तीसरी बार फिर से कमाल किया और अपने विश्व रिकॉर्ड को और भी मजबूत बना लिया।
दरअसल, इंडिया की अंडर 19 टीम ने शुक्रवार 12 दिसंबर को यूएई की अंडर 19 टीम के खिलाफ एसीसी मेंस U19 एशिया कप 2025 के लीग मैच में 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 433 रन बनाए। ये स्कोर अंडर 19 एशिया कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, जबकि यूथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इतना ही नहीं, भारत ने तीसरी बार 400 प्लस रन U19 ODI मैच में बनाए हैं। चार और टीमें हैं, लेकिन वे एक-एक बार ही ये उपलब्धि हासिल कर पाई हैं।
टीम इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने एक-एक बार U19 वनडे क्रिकेट में 400 रनों का आंकड़ा पार किया हुआ है, जबकि इंडिया पहले से ही दो बार इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी। 2004 में 425 रन भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए थे, जबकि 2022 में युगांडा के खिलाफ 405 रन भारत की अंडर 19 टीम ने बनाए थे। हालांकि, यूथ ओडीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के नाम है।
ऑस्ट्रेलिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया ने केन्या के खिलाफ 2002 में 480 रन बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम आती है, जिसने 2018 में केन्या के ही खिलाफ 436 रन बनाए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर अब टीम इंडिया है, जिसने 433 रन बनाए लिए हैं। हालांकि, इससे पहले भी इंडिया का ही नाम तीसरे नंबर पर था, क्योंकि 425 रन भारत ने बनाए हुए थे। पांचवें नंबर पर श्रीलंका है, जिसने 419 रन यूथ वनडे मैच में बनाए हुए हैं। अगर इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के अलावा कोई और बल्लेबाज तेज गति से खेलता तो सबसे बड़े स्कोर का विश्व रिकॉर्ड भारत अपने नाम कर सकता था।