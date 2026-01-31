Cricket Logo
विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति से कमजोर हो गई है भारतीय टेस्ट टीम: टेम्बा बावुमा

बावुमा के अनुसार, टेस्ट मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने इस स्थिति की तुलना 2019 के उस दौर से की है, जब दक्षिण अफ्रीका को भी अपने बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।

Jan 31, 2026 12:27 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने क्रिकइंफो के लिए लिखे अपने एक लेख में भारतीय टेस्ट टीम के मौजूदा हालात पर अपनी राय साझा की है। उनका मानना है कि जहां सफेद गेंद (वनडे और टी20) के क्रिकेट में भारत एक बेहद मजबूत टीम है, वहीं टेस्ट क्रिकेट में वह फिलहाल एक 'ट्रांजिशन फेज' यानी बदलाव के दौर से गुजर रही है।

बावुमा के अनुसार, टेस्ट मैचों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति ने टीम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। उन्होंने इस स्थिति की तुलना 2019 के उस दौर से की है, जब दक्षिण अफ्रीका को भी अपने बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बावुमा ने कहा कि वनडे में विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी भारत को मजबूती देती है, लेकिन टेस्ट में इन दोनों की अनुपस्थिति ने टीम की कमजोरी उजागर की है। उन्होंने 2019 की साउथ अफ्रीकी टेस्ट टीम से तुलना करते हुए कहा कि बड़े खिलाड़ियों के जाने के बाद ऐसा दौर हर टीम को झेलना पड़ता है और इसमें कुछ भी असमान्य नहीं है।

हेड कोच गौतम गंभीर का पक्ष लेते हुए बावुमा ने बीसीसीआई को सलाह दी है कि वह उन पर दबाव न बनाए और उन्हें 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक का पूरा समर्थन और लंबा समय दे। बावुमा ने अलग-अलग फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कोच रखने के मॉडल का विरोध करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उनके मुताबिक, गंभीर के पास सफेद गेंद के क्रिकेट में अच्छे संसाधन मौजूद हैं और वनडे में कोहली व रोहित की मौजूदगी कोच के लिए राहत का कारण बनी रहेगी, जो उन्हें टेस्ट की चुनौतियों से निपटने का समय दे सकती है।

बावुमा ने यह भी रेखांकित किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल की चोट भारत के लिए बड़ा झटका साबित हुई, जिससे टीम को ऋषभ पंत को अस्थायी कप्तान के रूप में उतारना पड़ा और इसका फायदा विपक्षी टीम ने उठाया। उन्होंने अंत में सुझाव दिया कि इस बदलाव के कठिन दौर में भारतीय टीम को शांत रहने की जरूरत है और सीनियर खिलाड़ियों को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बावुमा का मानना है कि भले ही यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही भविष्य की एक मजबूत टेस्ट टीम की नींव रखने का सही रास्ता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 के आखिरी महीनों में जब दक्षिणी अफ्रीकी की टीम भारत के दौरे पर थी तो उसने भारत से 2 टेस्ट, तीन वनडे और 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेली थी। भारत ने वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था, वहीं सूर्या की कप्तानी में टी-20 में भारतीय टीम का दबदबा रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इतिहास रचते हुए पहली बार भारतीय सरजमीं पर भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप किया था और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 2-0 से पटखनी दी थी, जिसके बाद गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठे थे, साथ ही इस बात की भी चर्चा चली थी कि आखिर क्या कारण थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को असमय टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा।

