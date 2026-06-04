भारत की टेस्ट टीम में नंबर 3 के बल्लेबाज को लेकर फंसा है पेच, कोच ने भी नहीं खोले पत्ते
भारत के सहायक कोच रयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया कि चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के बाद टीम ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया है और अब समय आ गया है जब किसी को लंबा मौका दिया जाए।
टीम इंडिया को 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ मुल्लांपुर में एकमात्र टेस्ट मैच खेलना है। इससे पहले टीम इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती नंबर 3 के बल्लेबाज को लेकर है। इस पोजिशन पर साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के बीच पेच फंसा हुआ है। यहां तक कि असिस्टेंट कोच रयान टेन डोएशे ने भी अभी पत्ते नहीं खोले हैं कि कौन अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। रयान टेन डोएशे ने स्वीकार किया कि चेतेश्वर पुजारा के संन्यास लेने के बाद टीम ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कई खिलाड़ियों को आजमाया है और अब समय आ गया है, जब साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल को बल्लेबाजी के इस महत्वपूर्ण स्थान पर लंबी अवधि तक मौका दिया जाए।
पुजारा ने 2025 में संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से अपना अंतिम टेस्ट मैच 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल के रूप में खेला था। इसके बाद से शुभमन गिल, पडिक्कल, सुदर्शन, करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर को इस नंबर पर आजमाया जा चुका है। सुदर्शन ने छह टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनका औसत 27 से थोड़ा अधिक रहा है।
डोएशे ने गुरुवार को मुल्लांपुर में होने वाले टेस्ट मैच से पहले संवाददाताओं से कहा, ''उस नंबर पर कई बल्लेबाजों को आजमाया गया है, जो आदर्श स्थिति नहीं है। हमें उस नंबर के दावेदारों पर विचार करना चाहिए और किसी एक को लंबे समय तक उस पर बनाए रखना चाहिए।'' सुदर्शन और पडिक्कल दोनों ने नेट पर जमकर अभ्यास किया है, लेकिन डोएशे ने यह खुलासा नहीं किया कि इनमें से किस को मौका मिलेगा।
स्लिप में फील्डिंग पर गौर करने पर भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनमें से किस खिलाड़ी को चुना जाएगा। पडिक्कल पहले केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के साथ स्लिप में खड़े नज़र आए। राहुल के नेट पर जाने के बाद उनकी जगह सुदर्शन ने स्लिप में कैच का अभ्यास किया। नेट पर अभ्यास के दौरान सुदर्शन का फिर से अपने बल्ले पर नियंत्रण नहीं रहा और वह उनके हाथ से छूटकर पीछे चला गया। आईपीएल में दो बार वह इस तरह से हिटविकेट हो गए थे।
डोएशे ने कहा, ''यह बल्लेबाजी क्रम में बेहद मुश्किल है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान है। देव घरेलू क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में ढेरों रन बनाकर आए हैं और साई ने भी आईपीएल में गुजरात के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए दोनों ही अच्छी फॉर्म में हैं। जिस बल्लेबाज को भी इस नंबर के लिए चुना जाएगा, हमें उस पर भरोसा करना होगा। अभी हमें एक ही टेस्ट मैच खेलना है और फिर दो महीने तक कोई टेस्ट मैच नहीं है। उसके बाद दो टेस्ट मैच हैं और फिर कुछ समय तक कोई मैच नहीं है। ऐसे में स्थिति मुश्किल हो जाती है और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।''
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के कार्यभार प्रबंधन पर भी चर्चा चल रही थी लेकिन डोएशे ने कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने कहा, '' सिराज ने कल गेंदबाजी की, वह बिल्कुल ठीक लग रहे थे।'' डोएशे ने इसके साथ ही कहा कि मानव सुथार और हर्ष दुबे में से कोई एक ही कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर के साथ तीसरे स्पिनर के रूप में खेलेगा।
उन्होंने कहा, ''दोनों के टेस्ट मैच में खेलने की संभावना बहुत कम है। हमने अभी तक अंतिम एकादश को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप और वाशिंगटन खेलेंगे तथा उन दोनों में से कोई एक खेलेगा।'' डोएशे ने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को ध्यान में रखते हुए संभावित संयोजन पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''डब्ल्यूटीसी के वर्तमान चक्र में नौ महत्वपूर्ण टेस्ट मैच खेले जाएंगे और फाइनल में पहुंचने का यह हमारा आखिरी मौका है, जो इस समय हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।''
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