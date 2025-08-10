Indian Team management is not seeing Virat Kohli and Rohit Sharma in the 2027 World Cup plans But there is Condition रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्ल्ड कप 2027 के लिए..., Cricket Hindi News - Hindustan
Indian Team management is not seeing Virat Kohli and Rohit Sharma in the 2027 World Cup plans But there is Condition

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्ल्ड कप 2027 के लिए...

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज इन दोनों दिग्गजों के लिए आखिरी सीरीज हो सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोनों की उम्र बहुत ज्यादा है और अगला वर्ल्ड कप 2027 में है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 08:27 AM
T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से और इंग्लैंड के दौरे से पहले टेस्ट सीरीज को अलविदा कहने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव रहने वाले हैं। हालांकि, उनके लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलना आगे कठिन होने वाला है। भले ही दोनों महान खिलाड़ियों के दिमाग में वर्ल्ड कप 2027 हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए अक्तूबर में होने वाला ऑस्ट्रेलिया का दौरा आखिरी दौरा हो सकता है।

रोहित और विराट को वैसे तो अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आना था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया। ऐसे में अब अगला दौरा भारतीय टीम का वनडे सीरीज के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जहां भारत तीन मैच खेलेगा और संभावना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी इंटरनेशनल टूर और सीरीज हो। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट विराट और रोहित को वनडे विश्व कप 2027 के लिए टीम में नहीं देखता।

हालांकि, एक शर्त ये भी है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे टीम में बने रहना है तो अक्तूबर के बाद खेली जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज उनके लिए आखिरी सीरीज हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता रोहित और विराट कोहली को ये बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बोल सकते हैं।

अक्टूबर-नवंबर में 2027 का वनडे विश्व कप खेला जाएगा और उस समय रोहित और विराट की उम्र करीब 40 साल के आसपास होगी। वहीं, युवा सितारे टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रोहित और विराट जैसे महान खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का दबाव बनाया जा सकता है।