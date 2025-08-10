रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया सीरीज, वर्ल्ड कप 2027 के लिए...

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज इन दोनों दिग्गजों के लिए आखिरी सीरीज हो सकती है। इसके पीछे का कारण ये है कि दोनों की उम्र बहुत ज्यादा है और अगला वर्ल्ड कप 2027 में है।

T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से और इंग्लैंड के दौरे से पहले टेस्ट सीरीज को अलविदा कहने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव रहने वाले हैं। हालांकि, उनके लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलना आगे कठिन होने वाला है। भले ही दोनों महान खिलाड़ियों के दिमाग में वर्ल्ड कप 2027 हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए अक्तूबर में होने वाला ऑस्ट्रेलिया का दौरा आखिरी दौरा हो सकता है।

रोहित और विराट को वैसे तो अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आना था, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया। ऐसे में अब अगला दौरा भारतीय टीम का वनडे सीरीज के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, जहां भारत तीन मैच खेलेगा और संभावना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये आखिरी इंटरनेशनल टूर और सीरीज हो। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट विराट और रोहित को वनडे विश्व कप 2027 के लिए टीम में नहीं देखता।

हालांकि, एक शर्त ये भी है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे टीम में बने रहना है तो अक्तूबर के बाद खेली जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट ए टूर्नामेंट में हिस्सा लेना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज उनके लिए आखिरी सीरीज हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता रोहित और विराट कोहली को ये बात ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बोल सकते हैं।