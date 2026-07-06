जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी-20 टीम का ऐलान, संजू सैमसन बाहर, रिंकू सिंह की वापसी, वैभव सूर्यवंशी भी स्क्वॉड में
जिम्बाब्वे टूर के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के स्क्वॉड की घोषणा कर दी है। इसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। वैभव सूर्यवंशी को स्क्वॉड में रखा गया है। संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। रिंकू सिंह की वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह भी सीरीज से बाहर हैं।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। संजू सैमसन को स्क्वॉड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को सलामी बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह की वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा भी टीम में नहीं हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की भी छुट्टी हो गई है।
सोमवार, 6 जुलाई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर टीम इंडिया का ऐलान किया। इसके अनुसार, श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान होंगे। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज जगह दी गई है। संजू सैसमन को टीम से बाहर कर दिया गया है। तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। ईशान किशन विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। इसके अलावा सूर्यांश शेडगे को स्क्वॉड में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह की भी टीम में वापसी हुई है। संजू की जगह विकेटकीपर ओपनर के लिए प्रभसिमरन सिंह को स्क्वॉड में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाजी यूनिट पूरी तरह से चेंज नजर आ रही है। तेज गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा को जगह नहीं मिली है, बल्कि इन गेंदबाजों के स्थान पर युवा प्रतिभा मयंक यादव, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती टीम में हैं, जबकि कुलदीप यादव एक बार फिर टीम से बाहर हैं। शिवम दुबे को भी टीम में रखा गया है।
जिम्बाब्वे दौरे के लिए पूरी भारतीय टीम का स्क्वॉड इस प्रकार है-
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा ( उप कप्तान) ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)
भारत खेलेगा तीन मैचों की सीरीज
बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 23 जुलाई से शुरू होगी। पहला मैच 23 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। यह सभी मैच जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समय अनुसार दोपहर साढ़े चार बजे से खेले जाएंगे। भारत को विश्व कप जिताने के बाद संजू सैमसन का स्क्वॉड से ही बाहर हो जाना एक बड़ा झटका है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए बचे हुए तीन मैचों में उन्हें भारतीय टीम की ओर से खेलने का मौका ना मिले। हालांकि, टीम से सिर्फ संजू ही नहीं, गेंदबाजी यूनिट में भी बड़े नामों की छुट्टी हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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