भारतीय खिलाड़ियों का मैदान पर खून खौला, जश्न मनाने के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर से हुआ जमकर बवाल
अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सोशल मीडिया पर मैच के बाद जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है।
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा लेकिन आखिरी पलों में भारतीय युवाओं ने संयम से बल्लेबाजी की और मैच को अपनी झोली में डाला। मैच के दौरान कुछ ऐसे मौके आए थे, जब दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने धौंस दिखाई लेकिन किसी ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया लेकिन भारतीय टीम ने खिताब जीतने के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पूरा हिसाब चुकता किया और कई खिलाड़ियों ने जमकर इशारा किया। सोशल मीडिया पर मैच के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भारतीय प्लेयर पाकिस्तानी विकेटकीपर के सामने खड़े होकर सीना ठोककर अपना दबदबा दिखा रहा है।
भारत का जोशीला जश्न
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद पूरे मैदान में चक्कर लगाकर जश्न मनाया। मैच खत्म होने के तुरंत बाद पूरी भारतीय टीम जश्न मनाने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गई थी, जहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले से ही मौजूद थे। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के जश्न में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया और उनके हर इशारे का करारा जवाब दिया। इस दौरान भारतीय सपोर्ट स्टाफ के सदस्य भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान के प्लेयर के काफी करीब जाने से भी रोक रहे थे।
भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया
भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को शनिवार को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 एशिया कप का खिताब नौंवीं बार अपने नाम किया। मुकाबले में पिछड़ चुकी भारतीय टीम को मोहित उल्वा और मनल चौहान की जोड़ी ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर वापसी कराई और पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दी। मनल चौहान के आउट होने के बाद एक बार भारतीय उम्मीद को झटका लगा था लेकिन आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे चिगुरपति वेंकटा ने नाबाद 11 रनों की पारी खेल कर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोहित उल्वा ने 26 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए नाबाद 49 रन की मैच विजयी पारी खेली।
पाकिस्तान ने इससे पहले सलामी बल्लेबाज उस्मान खान (107) के शतक और अब्दुल कादिर (80) के साथ उनकी 18 ओवर में 135 रन की साझेदारी की बदौलत नौ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 गेंद में 60 रन की पारी खेली। भारत की ओर से तेज गेंदबाज काव्य पटेल ने 68 रन पर चार जबकि सी वेंकट ने 40 रन देकर तीन विकेट झटके।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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