होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अर्शदीप की चोट से आहत डेरिल मिचेल को भारतीय दर्शकों ने लगाया मरहम, इंस्टा पोस्ट पर हजारों लोगों ने बोला सॉरी

Mar 10, 2026 08:20 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अर्शदीप सिंह द्वारा की गई इस गलती से भारतीय फैंस भी काफी आहत दिखे।भारतीय फैंस ने उनके दर्द को समझा और डेरिल मिचेल के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर पिन की ही पोस्ट पर लगातार सॉरी बोलते रहे। यह सिलसिला अभी भी जारी है।

अर्शदीप की चोट से आहत डेरिल मिचेल को भारतीय दर्शकों ने लगाया मरहम, इंस्टा पोस्ट पर हजारों लोगों ने बोला सॉरी

टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज डेरिल मिचेल और भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच गहमागहमी देखी गई थी। अर्शदीप सिंह ने अपनी ही गेंदबाजी में गेंद को फील्ड करने के बाद बल्लेबाज की तरफ थ्रो किया था जो जाकर सीधे डेरिल मिचेल के पैर में लगी थी और वे दर्द से कराह उठे थे। वे अर्शदीप से काफी गुस्सा भी नजर आए थे।

मैदान पर यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर के दौरान हुई। अर्शदीप सिंह अपनी गेंद डालने के बाद फॉलो-थ्रू में फील्डिंग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने गेंद पकड़ी और उसे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज डेरिल मिचेल की ओर फेंक दिया। गेंद सीधे मिचेल के पैड पर जाकर लगी, जो अंपायरों की नजर में एक अनावश्यक और गलत हरकत थी। इस मामले में मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हार्फ के साथ-साथ तीसरे अंपायर अलाहुद्दीन पालेकर और चौथे अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने अर्शदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

ये भी पढ़ें:जीतना आदत है हमारी, भारत ने पिछले ढाई सालों में 7 ICC ट्रॉफी में जमाया कब्जा
ये भी पढ़ें:T-20 WC 2026 में हार्दिक पांड्या ने खाए सबसे ज्यादा छक्के, वरुण भी टॉप-5 में

अर्शदीप सिंह ने इस घटना के बाद मैच की समाप्ति पर डेरिल मिचेल से माफी मांग ली थी और अंपायरों के सामने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली थी। अर्शदीप सिंह द्वारा की गई इस गलती से भारतीय फैंस भी काफी आहत दिखे। आमतौर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कभी भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते हैं और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भारतीय फैंस ने उनके दर्द को समझा और डेरिल मिचेल के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर पिन की ही पोस्ट पर लगातार सॉरी बोलते रहे। यह सिलसिला अभी भी जारी है और हजारों की संख्या में भारतीय फैंस ने डेरिल मिचेल के इंस्टा पोस्ट पर सॉरी लिखा है।

बता दें कि अर्शदीप को इस गलती का खामियाजा आधिकारिक तौर पर भी भुगतना पड़ा है। आईसीसी ने उन्हें खिलाड़ियों के लिए बनी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 के उल्लंघन का दोषी पाया है और आईसीसी आचार संहिता के स्तर 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:2026 टी-20 वर्ल्ड कप में बुमराह को लगे दोगुने छक्के, लेकिन आंकड़े देख होगा गर्व

फाइनल मुकाबले की बात करें तो भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टी-20 विश्व कप का खिताब तीसरी बार अपने नाम किया और इतिहास रच दिया। सूर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम इंडिया ने यह कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 255 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 159 रन ही बना सकी और ऑलआउट हो गई।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup T20 World Cup 2026 Icc T20 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।