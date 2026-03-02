T20I चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने वाले भारतीय, शिवम दुबे ने युवराज सिंह को पछाड़ा
शिवम दुबे भारत बनाम वेस्टइंडीज सुपर-8 मैच में नाबाद लौटे। ऑलराउंडर दुबे ने 19वें ओवर में उतरने के बाद दो चौके लगाए। भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की।
भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने वेस्टइंडीज को सुपर-8 मैच में पांच विकेट से हराने के बाद सेमीफाइनल में एंट्री मारी। संजू सैमसन (नाबाद 97) की यादगार पारी की बदौलत भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 196 रनों का ऐतिहासिक टारगेट चार गेंद बाकी रहते चेज किया। यह टी20 वर्ल्ड कप में भारत द्वारा चेज किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। सैमसन के अलावा ऑलराउंडर शिवम दुबे भी नाबाद लौटे। उन्होंने चार गेंदों का सामना करने के बाद आठ रन बनाए। 19वें ओवर में बैटिंग करने उतरे दुबे ने दो चौके लगाकर भारत के ऊपर से आखिरी ओवर का प्रेशर काम किया। सैमसन ने 20वें ओवर में छक्का और चौका लगाकर जीत दिलाई।
शिवम दुबे ने युवराज सिंह को पछाड़ा
शिवम दुबे ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चेज के दौरान सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में युवराज सिंह को पछाड़ दिया है। दुबे अभी तक 10 बार नाबाद लौटे और हर मर्तबा भारत ने जीत दर्ज की। पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज 9 बार नाबाद रहे और भारत ने हर बार विजयी परचम फहराया। T20I चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने का भारतीय रिकॉर्ड दिग्गज एमएस धोनी के नाम दर्ज है। पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने 20 मर्तबा नाबाद लौटे और टीम ने 15 बार जीत हासिल की। उनके बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जो 18 बार नाबाद रहे। कोहली जब भी नाबाद लौटे तो भारत को जीत नसीब हुई। वह T20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।
T20I चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने वाले भारतीय (जीत)
20 बार - एमएस धोनी (15)
18 बार - विराट कोहली (18)
14 बार - दिनेश कार्तिक (13)
11 बार - हार्दिक पांड्या (10)
10 बार - शिवम दुबे (10)
10 बार - सूर्यकुमार यादव (10)
10 बार - रोहित शर्मा (7)
9 बार - युवराज सिंह (9)
8 बार - तिलक वर्मा (8)
8 बार - ऋषभ पंत (8)
कोच को पसंद आए दुबे के दो चौके
टीम इंडिया के हेड कोच शिवम दुबे के दो चौके काफी पसंद आए। उन्होंने वेस्टइंडीज मैच के बाद कहा कि दुबे ने 19वें ओवर चौके नहीं लगाए होते तो सैमसन की 97 रन की मैच विजेता पारी की कोई बात नहीं कर रहा होता। गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मुझे खुशी है कि आप सभी के योगदान के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कई वर्षों से हम केवल कुछ विशेष योगदानों के बारे में ही बात करते रहे हैं। यह एक टीम गेम है और यह हमेशा टीम गेम ही रहेगा।'' उन्होंने कहा, ''मेरे लिए शिवम के दो चौके भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने संजू के 97 रन, क्योंकि अगर उसने वे दो चौके नहीं लगाए होते तो आप उस (97 रन की पारी) के बारे में बात भी नहीं करते।''
