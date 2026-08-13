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श्रीलंका में भारतीय पेसरों का ‘टेस्ट’, मोहम्मद सिराज के भरोसे टीम इंडिया, कौन निभाएगा उनका साथ?

By Vikash Gaur
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया चार तेज गेंदबाजों के साथ गई है, लेकिन उनमें से कोई भी श्रीलंका में नहीं खेला है। स्पिनरों की ऐशगाह पिच पर सिराज पर दारोमदार होने वाला है। 

Mohammed Siraj Indian Test Team
मोहम्मद सिराज भारतीय टेस्ट टीम के साथ

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाजों का कड़ा इम्तिहान होगा। स्पिनरों की ऐशगाह पिच पर अपनी स्विंग से विकेट लेने भारतीय पेसरों के लिए आसान नहीं होगा। तेज गेंदबाजी आक्रामण का जिम्मा मोहम्मद सिराज पर होगा। टीम प्रबंधन उनके साथ दूसरे पेसर के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा या फिर गुरनूर बराड़ और आकिब नबी में से किस पदार्पण का मौका मिलेगा यह देखना होगा। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगा।

गॉल की धीमी पिच पर फिरकीबाजों की तूती बोलती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष दस गेंदबाजों में सिर्फ एक तेज गेंदबाज (चामिंडा वास, 27 विकेट, सातवां स्थान पर) है। वो भी 30 विकेट का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, जबकि विकेट लेने वाले पांच गेंदबाजों में सभी स्पिनर हैं। इनमें से दो 100 से ज्यादा, जबकि तीन स्पिनर 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं।

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सिराज की बढ़ गई जिम्मेदारी

जसप्रीत बुमराह की फिटनेस से जुड़ी चुनौतियों के बीच सिराज पर न सिर्फ नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाने, बल्कि लंबे और आक्रामक स्पेल डालकर गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देने की भी जिम्मेदारी होगी। चारों भारतीय तेज गेंदबाज पहली बार श्रीलंका की धीमी पिच पर टेस्ट देंगे। सिराज की खासियत सिर्फ उनकी गति या गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत लंबे समय तक लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता है।

हाल में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज में उन्होंने 185.3 ओवर गेंदबाजी की। इसके बावजूद सीरीज के आखिरी मैच तक प्रभावी बने रहे। यह उनकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती दोनों का प्रमाण है। श्रीलंका एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच में उन्होंने बल्ले से से तेजतर्रार पारी खेलकर निचले क्रम में उपयोगी योगदान देने की क्षमता भी दिखाई है। वह गेंद से तो भारत की उम्मीद होंगे ही साथ ही जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी कुछ रन जोड़ सकते हैं।

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बराड़ कर सकते हैं डेब्यू

पंजाब के लंबे कद के 26 वर्षीय गुरनूर को पदार्पण का मौका मिल सकता है। उन्होंने अभ्यास मैच में न सिर्फ श्रीलंकाई बल्लेबाजों को तंग किया बल्कि तीन विकेट भी निकाले। अतिरिक्त उछाल, तेज रफ्तार और आक्रामक रवैया उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। छोटे-छोटे स्पेल से उनमें बल्लेबाजों की लय तोड़ने और मैच का रुख बदलने की क्षमता है। जम्मू-कश्मीर को रणजी चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नबी को इंतजार करना पड़ सकता है।

टीम इंडिया गॉल पहुंची

भारतीय टीम पहले टेस्ट के लिए बुधवार को गॉल पहुंच गई। गिल की अगुआई वाली टीम का यहां पारंपरिक रूप से भव्य स्वागत किया गया। बीसीसीआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें कोलंबो से गॉल तक के टीम इंडिया के पूरे रोड़ ट्रिप को कवर किया है। करीब 35 सेकंड के वीडियो की शुरुआत जडेजा से होती है।

गॉल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष दस गेंदबाजाें में एक पेसर

गॉल में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले शीर्ष 10 गेंदबाजों में एक तेज गेंदबाज श्रीलंका के चमिंडा वास हैं। मुरलीधरन (111) पहले, रंगना हेराथ (102) दूसरे, प्रभात जयसूर्या (81) तीसरे, रमेश मेंडिस (64) चौथे और दिलरुवन परेरा (57) पांचवें नंबर पर सभी स्पिनर हैं। भारत की ओर से अश्विन ने चार पारियों में 3.21 की इकोनॉमी से सर्वाधिक 14 विकेट झटके हैं।

जडेजा हो सकते हैं एक्स फैक्टर

अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टीम इंडिया के एक्स फैक्टर हो सकते हैं। गेंदबाजों में जडेजा और कुलदीप को ही श्रीलंका में टेस्ट खेलने का अनुभव है। जडेजा ने यहां एक मैच की दो पारियों में 2.91 की स्ट्राइक रेट से सात विकेट चटकाए हैं। साथ ही 153 रन भी बनाए हैं। वही कुलदीप ने एक मैच में 3.20 की इकोनॉमी से पांच विकेट झटके हैं। जडेजा के साथ मनाव सुथार को खेलना तय है। उन्होंने अभ्यास मैच में गेंद और बल्ले से खुद को साबित किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ पदार्पण मुकाबले में उन्होंने पारी में पांच विकेट सहित कुल सात विकेट चटकाए थे। तीसरे स्पिनर के रूप में कुलदीप और सरांश जैन में से किसी एक को मौका मिलेगा।

सिराज को रास आती हैं विदेशी पिच

सिराज को विदेशी पिच खूब रास आती हैं। उन्होंने अपने कुल टेस्ट विकेट में 74.29 विदेश में चटकाए हैं। उन्होंने अब तक 140 विकेट लिए जिसमें से अपनी सरजमीं पर उन्होंने 25.71 प्रतिशत (36) विकेट झटके हैं। इनमें से सर्वाधिक 46 विकेट इंग्लैंड में लिए हैं।

विदेशों में सिराज का प्रदर्शन

टीममैचओवरविकेटइकोनॉमी
इंग्लैंड11387.2463.94
ऑस्ट्रेलिया8291.3333.45
साउथ अफ्रीका491.0123.18
वेस्टइंडीज249.472.51
बांग्लादेश252.063.21
Vikash Gaur

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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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