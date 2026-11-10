ड्रेसिंग रूम में हाथ मलते रह गए बुमराह और उनके साथी गेंदबाज, टेस्ट सीरीज से पहले मिली निराशा
ड्रेसिंग रूम में बुमराह एंड कंपनी दो दिन तक हाथ मलती रह गई, क्योंकि न्यूजीलैंड ए के खिलाफ इंडिया ए टेस्ट मैच बारिश में धुल गया। टेस्ट सीरीज से पहले यह निराश करने वाली बात भारतीय गेंदबाजों के लिए रही।
भारतीय क्रिकेट टीम अभी तो न्यूजीलैंड में 5 मैचों की वनडे सीरीज में व्यस्त है, लेकिन कप्तान शुभमन गिल समेत हर किसी की निगाहें आने वाली टेस्ट सीरीज पर हैं। यही कारण है कि जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे फ्रंटलाइन पेसर इंडिया ए के लिए अनौपचारिक टेस्ट मैच में उतरे। वहीं, खुद कप्तान गिल समेत कई खिलाड़ी वनडे सीरीज के आखिरी दो मैच मिस करने वाले हैं। हालांकि, भारतीय टीम को निराशा उस समय हाथ लगी, जब बुमराह एंड कंपनी को सही प्रैक्टिस नहीं मिल सकी।
दरअसल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार जैसे तेज गेंदबाज इंडिया ए के लिए तीसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ उतरे। इस मैच को खेलने के पीछे का उद्देश्य यह था कि वे न्यूजीलैंड की परिस्थितियों से अभ्यस्त हो जाएं और थोड़ा गेम टाइम मिल जाए, क्योंकि नेट प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा अहम मैच प्रैक्टिस होती है। हालांकि, भारतीय तेज गेंदबाजों को मैच प्रैक्टिस नहीं मिली। दो दिन तक भारतीय गेंदबाज ड्रेसिंग रूम में हाथ मलते रह गए।
इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच 7 नवंबर से तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट मैच शुरू हुआ था, जो बुमराह का कमबैक मैच था। वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा भी चोट के बाद वापसी कर रहे थे। ऐसे में टेस्ट सीरीज पहले इन खिलाड़ियों को रिदम हासिल करना जरूरी था। हालांकि, सिर्फ 8 नवंबर को ही ये कुछ ओवर फेंक सके, लेकिन अगले दो दिन बारिश ने एक भी गेंद फेंकने नहीं दी। दो दिन खेल ही शुरू नहीं हुआ और फिर आखिर में मैच को रद्द कर दिया गया।
तीसरे इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 6, प्रसिद्ध कृष्णा ने 5, मुकेश चौधरी ने 2 और मुकेश कुमार ने एक ओवर डाला। स्पिनरों की बारी भी नहीं आई, क्योंकि दिन का खेल खत्म हो गया था। अगले दो दिन उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय तेज गेंदबाज टेस्ट सीरीज से पहले कुछ रिदम हासिल कर लेंगे, लेकिन दो दिन बारिश ने खेल खराब कर दिया और भारतीय खिलाड़ी अब नेट प्रैक्टिस के भरोसे टेस्ट सीरीज में उतरने के लिए मजबूर हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा को तो फिर भी दो विकेट मिले, लेकिन बुमराह खाली हाथ लौटे।
इस मैच की पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए। पहले दिन यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी और साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी की मदद से इंडिया ए ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 464 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने 39 रन पर 2 विकेट खो दिए थे।
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