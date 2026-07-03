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संजू ही नहीं, विराट कोहली- अभिषेक शर्मा सहित 7 अन्य ओपनर भी लगातार तीन मैचों में हुए हैं फेल, देखिए पूरी लिस्ट

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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लगातार तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में फेल होने वाले संजू सैमसन अकेले भारतीय ओपनर नहीं हैं। इससे पहले अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज भी संजू की तरह ही फेल हो चुके हैं। पूरी लिस्ट देखिए।

संजू ही नहीं, विराट कोहली- अभिषेक शर्मा सहित 7 अन्य ओपनर भी लगातार तीन मैचों में हुए हैं फेल, देखिए पूरी लिस्ट

भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई टी-20 सीरीज में संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला। उन्होंने पहले मैच में 5 रन बनाए,उसके बाद दूसरे मुकाबले में बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले मुकाबले में संजू सैमनस 1 रन बनाकर चलते बने। संजू सैसमन पर लगातार सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बेंच पर शानदार लय से गुजर रहे वैभव सूर्यवंशी बैठे हैं। हालांकि, संजू सैमसन पर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया है और उन्हें दूसरे टी-20 मैच के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा।

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संजू सैमसन के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब वे तीन या उससे अधिक बार लगतार सिंगल डिजिट के स्कोर पर लगातार आउट हुए हैं। हालांकि, इस सूची में संजू अकेले नहीं हैं, बल्कि और संजू के अलावा 7 और भारतीय ओपनर ऐसे हैं, जिन्होंने लगातार तीन पारियों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिंगल डिजिट का स्कोर किया है। इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा और लोकेश राहुल का भी नाम है। अभिषेक शर्मा को दो बार तीन या उससे अधिक मैचों में लगातार सिंगल डिजिट पर आउट होने के बाद भी टीम मैनेजमेंट ने बैक किया था, जिसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी की थी। संजू के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें टीम मैनेजमेंट बैक करे। केएल राहुल भी दो बार लगातार तीन या उससे अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियों में सिंगल डिजिट पर आउट हो चुके हैं। इनके अलावा वीरेंद्र सहवाग, मुरली विजय, ईशान किशन के साथ भी एक-एक बार ऐसा हो चुका है। विराट कोहली भी इससे अछूते नहीं हैं। वे भी लगातार तीन अंतरराष्ट्रीय मैचों में सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए हैं। शुभमन गिल दो बार तीन या उससे अधिक मैचों में लगातार सिंगल डिजिट के स्कोर पर पवेलियन लौटे हैं। पूरी लिस्ट नीचे दी गई है।

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T20I में लगातार 3 या उससे ज़्यादा बार सिंगल-डिजिट स्कोर पर आउट होने वाले वाले भारतीय ओपनर

वीरेंद्र सहवाग (9, 5, 0, 1)

मुरली विजय (0, 2, 7, 5)

केएल राहुल (0, 1, 0, 0)

केएल राहुल (4, 9, 9)

ईशान किशन (2, 1, 4)

शुभमन गिल (3, 7, 6)

शुभमन गिल (9, 0, 8)

विराट कोहली (1, 4, 0)

अभिषेक शर्मा (4, 7, 4)

संजू सैमसन (5, 3, 1)

अभिषेक शर्मा (0, 0, 0)

संजू सैमसन (5, 0, 1)*

हालांकि, संजू के साथ सिर्फ इसी रिकॉर्ड की समस्या नहीं है बल्कि यह बात भी है कि वे विदेशी पिचों पर पिछली 10 पारियों में दो शतक लगा पाए हैं, उसके अलावा ज्यादातर स्कोर सिंगल डिजिट में ही हैं। संजू को लेकर यह कहा जाता है कि या तो शतक है या फिर बत्तख है। यह बात उनके आंकड़ों से पता भी चलती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में संजू वापसी कर पाएंगे या फिर उन्हें सूर्या की तरह ही विश्व कप जिताने के बाद भी बाहर का ही मुंह देखना पड़ेगा और वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के स्थापित ओपनर होंगे अभिषेक शर्मा के साथ।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Sanju Samson
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