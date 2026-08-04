Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीलंका जाने से पहले KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की स्पेशल ट्रेनिंग, पूर्व सिलेक्टर का मिला साथ

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

भारतीय टीम को आज श्रीलंका दौरे पर रवाना होना है और इससे पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मुंबई में स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ प्रैक्टिस की। श्रीलंका में स्पिनर्स को खेलना चुनौती मानी जाती है।

KL Rahul Yashasvi Jaiswal
केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल

भारतीय क्रिकेट टीम आज यानी मंगलवार 4 अगस्त को श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो जाएगी। 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया को श्रीलंका में खेलनी है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की मौजूदा पॉइंट्स टेबल में अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में इस सीरीज को भारतीय टीम हल्के में नहीं ले रही। यही कारण है कि भारतीय बल्लेबाज इस दौरे को लेकर सजग हैं और इसी वजह से भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स ने श्रीलंका रवाना होने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग की है।

दरअसल, भारत की टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को सोमवार 3 अगस्त को मुंबई में ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। टीम इंडिया को अगले 24 घंटे में श्रीलंका रवाना होना था, लेकिन फिर भी केएल और यशस्वी ने नेट्स में पसीना बहाया। क्रिकबज के मुताबिक, दोनों को पूर्व सिलेक्टर जतिन परांजपे का साथ मिला। शहर में बादल छाए हुए थे और रुक-रुक कर बारिश हो रही थी। यही कारण था कि दोनों ओपनर्स ने बांद्रा की एक ऐसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने का फैसला किया, जिसमें खराब मौसम में भी ट्रेनिंग की जा सकती है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान का दूसरे टेस्ट में धमाका, शफीक ने ठोका शतक; बाबर आजम ने भी काटा गदर

स्पिनरों को खेलने पर था केएल और यशस्वी का फोकस

भारत के दो रेगुलर टेस्ट ओपनर पिछले कुछ दिनों से बांद्रा वेस्ट के विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर में ट्रेनिंग करते दिखे। यह एक मल्टी-स्पोर्ट फैसिलिटी है, जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के मैनेज किए गए खास क्रिकेट नेट हैं। हालांकि, विदेशी दौरे से पहले प्राइवेट नेट सेशन कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन सेशन की खास बात यह थी कि उनका पूरा फोकस स्पिन का सामना करने पर था। मुंबई के दिग्गज स्पिनर तनुष कोटियान ने भी दोनों को खूब गेंदबाजी की, जो श्रीलंका भी नेट बॉलर के रूप में जाने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:आकिब नबी की कहानी का अहम किरदार है उनका जिगरी यार, पहले पिता को मनाया और फिर…

दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की - परांजपे

नई गेंद से स्पिन खेलने पर दोनों ओपनर्स ने फोकस किया, क्योंकि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली विकेट ही होते हैं। केएल और यशस्वी ने ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर के खिलाफ प्रैक्टिस की। भारत के पूर्व सिलेक्टर परांजपे ने बताया, "वे पिछले कुछ दिनों से रेगुलर यहां आ रहे हैं। जायसवाल दो दिन पहले यहां थे, केएल कल आए थे और आज उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे स्पिन के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे, यह देखते हुए कि उन्हें सीरीज में किन हालात का सामना करना पड़ सकता है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
KL Rahul Yashasvi Jaiswal Team India
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।