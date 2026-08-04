श्रीलंका जाने से पहले KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की स्पेशल ट्रेनिंग, पूर्व सिलेक्टर का मिला साथ
भारतीय टीम को आज श्रीलंका दौरे पर रवाना होना है और इससे पहले भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मुंबई में स्पिन गेंदबाज़ों के खिलाफ प्रैक्टिस की। श्रीलंका में स्पिनर्स को खेलना चुनौती मानी जाती है।
भारतीय क्रिकेट टीम आज यानी मंगलवार 4 अगस्त को श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो जाएगी। 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज टीम इंडिया को श्रीलंका में खेलनी है। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी की मौजूदा पॉइंट्स टेबल में अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में इस सीरीज को भारतीय टीम हल्के में नहीं ले रही। यही कारण है कि भारतीय बल्लेबाज इस दौरे को लेकर सजग हैं और इसी वजह से भारतीय टीम के दोनों ओपनर्स ने श्रीलंका रवाना होने से पहले स्पेशल ट्रेनिंग की है।
दरअसल, भारत की टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को सोमवार 3 अगस्त को मुंबई में ट्रेनिंग करते हुए देखा गया। टीम इंडिया को अगले 24 घंटे में श्रीलंका रवाना होना था, लेकिन फिर भी केएल और यशस्वी ने नेट्स में पसीना बहाया। क्रिकबज के मुताबिक, दोनों को पूर्व सिलेक्टर जतिन परांजपे का साथ मिला। शहर में बादल छाए हुए थे और रुक-रुक कर बारिश हो रही थी। यही कारण था कि दोनों ओपनर्स ने बांद्रा की एक ऐसी एकेडमी में प्रैक्टिस करने का फैसला किया, जिसमें खराब मौसम में भी ट्रेनिंग की जा सकती है।
स्पिनरों को खेलने पर था केएल और यशस्वी का फोकस
भारत के दो रेगुलर टेस्ट ओपनर पिछले कुछ दिनों से बांद्रा वेस्ट के विंग्स स्पोर्ट्स सेंटर में ट्रेनिंग करते दिखे। यह एक मल्टी-स्पोर्ट फैसिलिटी है, जिसमें भारत के पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे के मैनेज किए गए खास क्रिकेट नेट हैं। हालांकि, विदेशी दौरे से पहले प्राइवेट नेट सेशन कोई आम बात नहीं है, लेकिन इन सेशन की खास बात यह थी कि उनका पूरा फोकस स्पिन का सामना करने पर था। मुंबई के दिग्गज स्पिनर तनुष कोटियान ने भी दोनों को खूब गेंदबाजी की, जो श्रीलंका भी नेट बॉलर के रूप में जाने वाले हैं।
दोनों ने साथ में ट्रेनिंग की - परांजपे
नई गेंद से स्पिन खेलने पर दोनों ओपनर्स ने फोकस किया, क्योंकि श्रीलंका में स्पिन फ्रेंडली विकेट ही होते हैं। केएल और यशस्वी ने ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर के खिलाफ प्रैक्टिस की। भारत के पूर्व सिलेक्टर परांजपे ने बताया, "वे पिछले कुछ दिनों से रेगुलर यहां आ रहे हैं। जायसवाल दो दिन पहले यहां थे, केएल कल आए थे और आज उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे स्पिन के खिलाफ प्रैक्टिस कर रहे थे, यह देखते हुए कि उन्हें सीरीज में किन हालात का सामना करना पड़ सकता है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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