भारतीय ओपनर्स का न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 32 साल बाद कमाल, राहुल- जायसवाल की शतकीय साझेदारी से बने 4 बड़े रिकॉर्ड
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेल जा रहे पहले मुकाबले में शतकीय साझेदारी करके केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने चार बड़े रिकॉर्ड बनाए है। 32 साल बाद न्यूजीलैंड की सरजमीं पर किसी भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी की है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। भारत बल्लेबाजी कर रहा है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। इस शतकीय साझेदारी के साथ चार बड़े रिकॉर्ड बने हैं।
32 साल बाद भारतीय समाली बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड की सरमजीं पर टेस्ट क्रिकेट में शतकीय साझेदारी की है। दो साल बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय ओपनर्स के बीच शतकीय साझेदारी हुई है। पिछले 15 सालों में सेना देशों में सिर्फ चार बार ही भारतीय ओपनर्स ने शतकीय साझेदारी की है। साल 2000 के बाद टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 9 बार ही सेना देशों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्टांस बनाया है। इन चारों रिकॉर्ड्स को विस्तार से पढ़िए।
न्यूजीलैंड की सरजमीं पर 32 साल बाद शतकीय साझेदारी
भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने आखिरी बार जब न्यूजीलैंड की सरजमीं पर शतकीय साझेदारी की थी तो वह साल 1994 का था। तब नयन मोगिया और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सलामी जोड़ी के रूप में शतकीय साझेदारी हुई थी। उसके बाद से किसी भी भारतीय ओपनिंग पेयर ने कीवियों की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में शतकीय साझेदारी नहीं बनाई थी, लेकिन लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी ने 32 साल बाद 20 नवंबर 2026 को यह कमाल कर दिखाया।
दो साल बाद भारतीय ओपनर्स के बीच शतकीय साझेदारी
भारतीय टेस्ट सलामी जोड़ी पिछले दो सालों से अच्छी शुरुआत तो दे रही थी, लेकिन उसे शतकीय साझेदारी में नहीं बदल पा रही थी। ऐसे में जायसवाल और राहुल के बीच हुई यह पार्टरनशिप भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि की तरह है, क्योंकि पिछले दो सालों से भारतीय सलामी बल्लेबाजों द्वारा टेस्ट में कोई शतकीय साझेदारी नहीं हुई थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 17 टेस्ट (30 पारियों) में भारत की ओर से ओपनिंग विकेट के लिए यह पहली शतकीय साझेदारी है। इससे पहले नवंबर 2024 में पर्थ में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 201 रनों की साझेदारी हुई थी।
भारतीय सलामी जोड़ी ने पिछले 15 सालों में सेना देशों में सिर्फ 4 बार 100 रनों से अधिक की साझेदारी की है, जिसमें खास बात यह है केएल राहुल उन सभी 4 साझेदारियों का हिस्सा रहे हैं।
पिछले 15 सालों में SENA टेस्ट मैचों में भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने केवल 4 बार 100+ रनों की साझेदारी की है:
लॉर्ड्स में रोहित शर्मा/केएल राहुल
सेंचुरियन में मयंक अग्रवाल/केएल राहुल
पर्थ में यशस्वी जायसवाल/केएल राहुल
वेलिंगटन में यशस्वी जायसवाल/केएल राहुल*
साल 2000 के बाद से सेना देशों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों के बीच कुल 9 बार शतकीय साझेदारी हुई है।
SENA टेस्ट में भारत के लिए 100+ रन की ओपनिंग साझेदारियां (2000 के बाद से)
2003 - वी. सहवाग/आकाश चोपड़ा (मेलबर्न)
2004 - वी. सहवाग/आकाश चोपड़ा (सिडनी)
2007 - वसीम जाफर/दिनेश कार्तिक (केपटाउन)
2007 - वसीम जाफर/दिनेश कार्तिक (नॉटिंघम)
2010 - वी. सहवाग/गौतम गंभीर (सेंचुरियन)
2021 - रोहित शर्मा/केएल राहुल (लॉर्ड्स)
2021 - मयंक अग्रवाल/केएल राहुल (सेंचुरियन)
2024 - यशस्वी जायसवाल/केएल राहुल (पर्थ)
2026 - यशस्वी जायसवाल/केएल राहुल (वेलिंगटन)*
जायसवाल और राहुल के बीच हुई 130 रनों की साझेदारी
गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू हुए भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने ग्लेन फिलिप्स और हैरी निकल्स के शतकों की मदद से 121 ओवर की बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चार, आकाश दीप ने 3, अंशुल कंबोज ने 2 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट हासिल किया। न्यूजीलैंड के बड़े स्कोर के जवाब में भारत की पहली पारी की शुरुआत बेहद शानदार रही। लोकेश राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में संभलकर खेला लेकिन बाद में तेज गति से भी कुछ रन बनाए। पहले विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 130 रनों की साझेदारी 27.5 ओवर में की। इस साझेदारी में लोकेश राहुल ने 81 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने 89 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल को मैट हेनरी ने पवेलियन भेजा। उन्होंने अपनी इस 85 रनों की पारी में 16 चौके लगाए और 95 से अधिक की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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