Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज का क्रेज, 50 दिन पहले ही इंडियन फैन जोन के सभी टिकट बिके

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले व्हाइट बॉल सीरीज के लिए इंडियन फैन जोन के सभी टिकट बिक गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को बताया।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 04:04 PM
भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। सीरीज को शुरू होने में अब भी 50 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही इंडियन फैन जोन के सभी टिकट बिक गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को इसकी घोषणा की। वहीं बोर्ड ने ये भी बताया कि अन्य स्टेडियम के टिकट भी काफी बिक रहे हैं।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के खिलाफ आगामी पुरुष वनडे सीरीज के लिए सभी आठ वेन्यू पर समर्पित भारतीय प्रशंसक क्षेत्र अब आधिकारिक तौर पर बिक चुके हैं।" इसके अलावा सिडनी और कैनबरा में होने वाले मैचों के सार्वजनिक टिकट भी बिक चुके हैं।''

भारत का वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसके मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद दिसंबर में भारत घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा। भारतीय टीम 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो बार, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ वनडे सीरीज में खेलेगी।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कार्यकारी महाप्रबंधक जोएल मॉरिसन ने कहा, "हम सभी आठ आयोजन स्थलों पर भारतीय फैन जोन्स को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से बेहद उत्साहित हैं। हम इस सीरीज के प्रति बढ़ती लोकप्रियता और प्रशंसकों के खेल के प्रति निरंतर बढ़ते जुनून को देखकर बेहद उत्साहित हैं।''

India Vs Australia
