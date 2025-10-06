Indian cricketers will play in Lanka Premier League for the first time sixth season begins on December 1 पहली बार इस विदेशी लीग में खेलेंगे भारतीय क्रिकेटर, एक दिसंबर से होगा छठे सीजन का आगाज, Cricket Hindi News - Hindustan
पहली बार इस विदेशी लीग में खेलेंगे भारतीय क्रिकेटर, एक दिसंबर से होगा छठे सीजन का आगाज

लंका प्रीमियर लीग (LPL) 2025 का एक दिसंबर से आगाज होगा। टूर्नामेंट के छठे सीजन में भारतीय क्रिकेटर भी खेलेंगे। भारतीय क्रिकेटर पहली बार लंका प्रीमियर लीग का हिस्सा बनेंगे।

Bhasha Mon, 6 Oct 2025 03:18 PM
लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के आयोजकों ने सोमवार को घोषणा की कि भारतीय क्रिकेटर पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे जिसका छठा सत्र एक दिसंबर से शुरू होगा। इस टी20 टूर्नामेंट में कुल 24 मैच होंगे जिसमें 20 लीग मैच और चार नॉकआउट मैच शामिल हैं।

ये मैच तीन प्रमुख स्थलों कोलंबो के आर प्रेमदासा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी के पाल्लेकल अंतररराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और दांबुला के रनगीरी दांबुला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘पहली बार भारतीय क्रिकेटरों के इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। उनके नामों की घोषणा जल्द ही की जाएगी जिससे पूरे क्षेत्र के प्रशंसकों में उत्साह का एक नया स्तर जुड़ जाएगा।’’

इस प्रारूप के अनुसार लीग चरण के दौरान सभी पांच फ्रेंचाइजी एक-दूसरे के खिलाफ दो बार प्रतिस्पर्धा करेंगी। राउंड रोबिन चरण के अंत में शीर्ष चार में रहने वाली टीम प्लेऑफ में जगह बनाएंगी।

शीर्ष दो टीम क्वालीफायर एक में खेलेंगी जिसका विजेता सीधे फाइनल में जगह बनाएगा। तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम एलिमिनेटर में आमने-सामने होंगी।

इस मुकाबले का विजेता क्वालीफायर एक में हारने वाली टीम से क्वालीफायर दो में भिड़ेगा जिससे फाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम का फैसला होगा।

