कुलदीप यादव विश्व विजेता बनने के बाद अब बनेंगे दूल्हा, पहाड़ों की रानी मसूरी में वंशिका संग लेंगे सात फेरे
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी रचाने वाले हैं। शादी 14 मार्च मसूरी में एक लग्जरी प्राइवेट रिसॉर्ट में होगी।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव टी20 विश्व कप 2026 की ऐतिहासिक जीत के महज कुछ दिनों बाद अपनी बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से शादी के बंधन में बधने वाले हैं। कुलदीप और वंशिका चड्ढा की शादी 14 मार्च 2026 को मसूरी में होगी। कुलदीप और वंशिका की लव स्टोरी कानपुर में शुरू हुई थी। दोनों आस-पास ही रहते थे। कुलदीप की मंगेतर एलआईसी में काम करती हैं। कुलदीप और वंशिका ने पिछले साल जून में इंगेजमेंट सेरेमनी किया था। दोनों पिछले साल के अंत में शादी के बंधन में बधने वाले थे लेकिन फिर उनकी शादी की तारीखें बदली गईं।
भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में एक निजी समारोह में शादी करेंगे। उनकी होने वाली पत्नी, वंशिका चड्ढा कानपुर की रहने वाली हैं और दोनों बचपन के दोस्त हैं। शादी का मुख्य कार्यक्रम मसूरी के आलीशान होटल सवोय में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए होटल में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कुलदीप और वंशिका की हल्दी सेरेमनी शुक्रवार को हुई, जिसमें भारत के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र भी शामिल हुए।
जानकारी के मुताबिक, मसूरी के प्रसिद्ध होटल 'सेवॉय' को शादी के लिए सजाया जा रहा है जहां दोनों परिवारों के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसी क्रिकेट जगत की दिग्गज हस्तियों समेत कई अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के आने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक 31 वर्षीय क्रिकेटर की शादी के लिए पूरा होटल बुक कर लिया गया है और दो-तीन दिन के लिए वह किसी और के ठहरने के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
मसूरी में शादी के बाद 17 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ग्रैंड रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। इस रिसेप्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीवीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी