Indian cricketer Gouher Sultana announced her retirement Just before the World Cup saying the biggest honour of her life वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, बोलीं- जीवन का सबसे बड़ा सम्मान…, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Indian cricketer Gouher Sultana announced her retirement Just before the World Cup saying the biggest honour of her life

वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, बोलीं- जीवन का सबसे बड़ा सम्मान…

भारतीय महिला टीम की बाएं हाथ की स्पिनर गौहर सुल्ताना ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और कहा कि खेल के शीर्ष स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए ‘सबसे बड़ा सम्मान’ है।

Bhasha नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 11:15 AM
share Share
Follow Us on
वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, बोलीं- जीवन का सबसे बड़ा सम्मान…

भारतीय महिला टीम की बाएं हाथ की स्पिनर गौहर सुल्ताना ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और कहा कि खेल के शीर्ष स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए ‘सबसे बड़ा सम्मान’ है। इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। सुल्ताना ने भारत की तरफ से 50 वनडे और 37 T20I मैच खेले। उन्होंने आखिरी बार अप्रैल 2014 में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वह इस बीच हालांकि घरेलू क्रिकेट में खेलती रही तथा उन्होंने 2024 और 2025 में महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स का प्रतिनिधित्व किया था।

ये भी पढ़ें:टीम की जीत में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बैटर, सचिन-पोंटिंग से ऊपर ये खिलाड़ी

सुल्ताना ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘वर्ल्ड कप और विभिन्न दौराें में शीर्ष स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। इनमें मेरे कौशल और जज्बे की भी परीक्षा हुई। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हर विकेट, मैदान में हर डाइव, टीम के साथियों के साथ हडल (मैदान पर घेरा बनाना) ने मुझे एक क्रिकेटर और एक व्यक्ति के रूप में निखारने में मदद की।’’

ये भी पढ़ें:'कांबली ने कभी नहीं कहा वह सचिन से बेहतर थे', भाई ने बताया कितनी गहरी है दोस्ती

सुल्ताना ने वनडे मैचों में 19.39 की औसत से 66 विकेट और T20I मैचों में 26.27 की औसत से 29 विकेट लिए।

उन्होंने 2009 और 2013 में दो वनडे वर्ल्ड कप खेले और 11 मैचों में 12 विकेट लिए। सुल्ताना ने 2009 से 2014 तक तीन टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया और सात विकेट हासिल किए।

सुल्ताना वर्तमान में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की लेवल दो कोच हैं।

Indian Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |