वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय क्रिकेटर ने किया संन्यास का ऐलान, बोलीं- जीवन का सबसे बड़ा सम्मान…

भारतीय महिला टीम की बाएं हाथ की स्पिनर गौहर सुल्ताना ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और कहा कि खेल के शीर्ष स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए ‘सबसे बड़ा सम्मान’ है। इस 37 वर्षीय खिलाड़ी ने 2008 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। सुल्ताना ने भारत की तरफ से 50 वनडे और 37 T20I मैच खेले। उन्होंने आखिरी बार अप्रैल 2014 में देश का प्रतिनिधित्व किया था। वह इस बीच हालांकि घरेलू क्रिकेट में खेलती रही तथा उन्होंने 2024 और 2025 में महिला प्रीमियर लीग में यूपी वारियर्स का प्रतिनिधित्व किया था।

सुल्ताना ने गुरुवार को संन्यास की घोषणा करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘वर्ल्ड कप और विभिन्न दौराें में शीर्ष स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। इनमें मेरे कौशल और जज्बे की भी परीक्षा हुई। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हर विकेट, मैदान में हर डाइव, टीम के साथियों के साथ हडल (मैदान पर घेरा बनाना) ने मुझे एक क्रिकेटर और एक व्यक्ति के रूप में निखारने में मदद की।’’

सुल्ताना ने वनडे मैचों में 19.39 की औसत से 66 विकेट और T20I मैचों में 26.27 की औसत से 29 विकेट लिए।

उन्होंने 2009 और 2013 में दो वनडे वर्ल्ड कप खेले और 11 मैचों में 12 विकेट लिए। सुल्ताना ने 2009 से 2014 तक तीन टी20 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया और सात विकेट हासिल किए।